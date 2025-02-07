Бывший премьер-министр экономных Нидерландов Марк Рютте, ныне генеральный секретарь НАТО, в своем первом обращении к Европейскому парламенту в этом году решительно призвал европейские страны увеличить расходы на оборону.

Далее последовал ироничный комментарий о том, что в противном случае следует начинать учить русский язык. Выступая в Европейском парламенте, Рютте подчеркнул, что ЕС должен пересмотреть свои приоритеты в расходах и увеличить расходы на оборону.

"В среднем европейские страны выделяют до четверти своего национального дохода на пенсии, здравоохранение и социальное обеспечение", - сказал Рютте.

По его мнению, "нам нужна лишь малая часть этих денег, чтобы сделать нашу защиту намного сильнее". Всего 10 лет назад страны НАТО согласились выделять 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. На данный момент это требование выполнили 24 из 32 государств-членов НАТО. Война против Украины и растущая агрессивность России уже побудили ряд стран увеличить расходы на оборону до 3-4% ВВП. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы партнеры по НАТО выделяли 5% на оборону. Военный бюджет США в настоящее время составляет 3,38% ВВП.

Соседние с Россией страны Восточной Европы фактически сталкиваются с российской угрозой, поэтому Эстония увеличила расходы на оборону до уровня, превышающего 3% ВВП, пообещав достичь 3,6% в 2026 году, Латвия в этом году одобрила 3,45%, а Литва - 4% ВВП. Польша, имеющая одну из сильнейших армий в Европе и выделяющая 4,12% своего ВВП на оборону, приветствовала предложение Трампа об увеличении оборонного бюджета.

Лидеры ряда других стран, включая канцлера Германии Олафа Шольца, считают эту цифру слишком высокой. На третьем году борьбы с российской агрессией Украине пришлось увеличить расходы на оборону до 26% ВВП. В своей речи в Европейском парламенте Рютте сообщил законодателям ЕС, что новый порог оборонного бюджета для стран НАТО может составить 3,6-3,7% ВВП, если страны не будут активно участвовать в совместных закупках вооружений и военной техники, а также в сфере военных инноваций. "Но даже если это б