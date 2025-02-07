В России суд заочно приговорил добровольца из Латвии Зигмарса к 14 годам

Российский суд заочно приговорил 44-летнего гражданина Латвии Рониса Зигмарса к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Следственном комитете России.

Латвийца признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Он объявлен в международный розыск.

По версии российского следствия, в 2022 году Зигмарс стал наемником в составе украинского военизированного формирования. Он прошел военную подготовку и получил огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. Он принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих.