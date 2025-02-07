В США запретили трансгендерам соревноваться с женщинами

Дата публикации: 07.02.2025
"Указ президента Трампа обеспечивает четкий национальный стандарт в студенческом спорте", - прокомментировал глава NCAA Чарли Бейкер решение о недопуске трансгендеров к женским соревнованиям.

В США Национальная ассоциация студенческого спорта (National Collegiate Athletic Association, NCAA) запретила женщинам-трансгендерам, то есть тем, чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в соревнованиях для женщин. Об этом NCAA сообщила на своем сайте в четверг, 6 февраля, указав, что данное решение принято на основании соответствующего указа президента США Дональда Трампа.

"Мы твердо убеждены, что четкие, последовательные и единые стандарты допуска лучше всего послужат сегодняшним студентам-спортсменам, вместо пестрого "лоскутного одеяла" из противоречащих друг другу законов штатов и судебных решений. В этой связи указ президента Трампа обеспечивает четкий национальный стандарт", - заявил глава NCAA Чарли Бейкер.

В пресс-релизе организации оговорено, что лица, чей биологический пол является женским, по-прежнему могут участвовать в мужских соревнованиях. Однако те, кто принимает запрещенные препараты, например, гормон тестостерон, должны пройти медицинское освидетельствование.

