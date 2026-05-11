Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевич их рассудит? «Прогрессивные» идут на встречу с президентом 0 207

Политика
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич

Будет ли глава государства вмешиваться в политическое противостояние?

"Ворота президентского замка открыты", - сегодня утром заявил Эдгар Ринкевич, заявляя о готовности провести консультации со всеми парламентскими силами. И вот стало известно, что завтра утром в эти президентские ворота первыми войдут представители партии "Прогрессивные". В своем заявлении они указали, что намерены обсудить с главой государства ситуацию в правительстве после отставки Андрису Спрудса и заявления Эвики Силини, а также провести консультации о том, как лучше защищать территорию страны от дронов.

Вполне возможно, что президент проведет встречи со всеми правящими силами, а, возможно, еще и с сеймовской оппозицией. Впрочем, едва ли Эдгар Ринкевич рискнет перед парламентскими выборами влезать в политически разборки коалиции и пытаться разрешить политические разногласия. Главе государства важно сохранить со всеми основными партиями равноудаленные отношения, памятуя о том, что ему самому через год предстоит баллотироваться на второй срок и ему необходимо будет заручиться поддержкой большинства депутатов уже нового Сейма.

Читайте нас также:
#выборы #президент #коалиция #оппозиция #парламент #дроны #правительство #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Паспорт Украины.
Изображение к статье: Порт, контейнеры
Изображение к статье: правительство Латвии
Изображение к статье: Министр земледелия Армандс Краузе (у микрофона) и глава парламентской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трещины на сухой земле под облаками
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Содержание неинтересного медиаресурса выкачивает из бюджета сотни миллионов евро. Эксклюзив!
Бизнес
1
Изображение к статье: Трещины на сухой земле под облаками
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео