"Ворота президентского замка открыты", - сегодня утром заявил Эдгар Ринкевич, заявляя о готовности провести консультации со всеми парламентскими силами. И вот стало известно, что завтра утром в эти президентские ворота первыми войдут представители партии "Прогрессивные". В своем заявлении они указали, что намерены обсудить с главой государства ситуацию в правительстве после отставки Андрису Спрудса и заявления Эвики Силини, а также провести консультации о том, как лучше защищать территорию страны от дронов.

Вполне возможно, что президент проведет встречи со всеми правящими силами, а, возможно, еще и с сеймовской оппозицией. Впрочем, едва ли Эдгар Ринкевич рискнет перед парламентскими выборами влезать в политически разборки коалиции и пытаться разрешить политические разногласия. Главе государства важно сохранить со всеми основными партиями равноудаленные отношения, памятуя о том, что ему самому через год предстоит баллотироваться на второй срок и ему необходимо будет заручиться поддержкой большинства депутатов уже нового Сейма.