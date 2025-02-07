Большинству общественности наверняка известно о недавнем аресте и последующем освобождении публициста Лато Лапсы. До этого он лишь кратко комментировал инцидент, пообещав раскрывать подробности постепенно. Что ж, важные факты он все же раскрыл.

Журналист отметил, что его наиболее активным подписчикам, вероятно, уже стало ясно, что написанные им книги не были причиной его ареста. Он также говорит, что наивно полагать, что он будет хранить какие-либо улики у себя дома, где их можно будет легко найти.

«Пришло время рассказать вам то, что я до сих пор хранил в полной тайне и никому не рассказывал, ни единого слова. Что, по моему мнению, является настоящей и истинной причиной событий прошлой недели.

Осенью прошлого года ко мне обратились два человека. Скажем так, люди, которые сейчас остались без погон, которые считали, что правящая власть обошлась с ними крайне подло, несправедливо и заслужила разоблачения. От того, что рассказали мне эти люди, у меня, образно говоря, волосы встали дыбом. Потому что есть вещи, которые даже мне, со всем моим жизненным опытом, со всем тем, что я исследовал и узнал, кажутся невозможными.

После этого разговора одной невозможной вещью стало для меня меньше. Эти люди подробно рассказали мне – с цифрами, датами, людьми – как на протяжении многих лет эта «раковая опухоль» «Единства» и его сателлитов, всей мафиозной сети, о которой Юта Стрике предупреждала 10 лет назад, не довольствуется только «airbaltic», «rail baltic», доходами строительных картелей и тому подобными. Все эти годы Латвия имела огромный, единый крупнейший источник возможных черных, серых и подобных доходов, называемый военным бюджетом, оборонным бюджетом и военной помощью от нашего стратегического партнера, Соединенных Штатов.

Из того, что мне рассказали эти люди, стало ясно, что данные первоначального аудита, показавшие, что около 40% американской помощи могло быть украдено на Украине, не были уникальным достижением Украины.

По словам этих людей, подкрепленным конкретными цифрами, в Латвии на протяжении многих лет могло быть разворовано до 30–35% военной помощи США и соответствующего оборонного бюджета.

Мне долго и подробно рассказывали о методах, схемах и т. д. и т. п., которые были успешно реализованы благодаря тому, что вся эта информация имеет статус государственной тайны. С тех пор я встречался с этими людьми еще несколько раз. Последняя встреча была только с одним из этих людей, потому что другой, совершенно странным образом, оказался под стражей. Какое совпадение! Не так ли?

За последние 2 месяца я публично показал, что делаю много вещей, но на самом деле моя самая серьезная работа была связана с этой информацией. На данный момент я могу сказать, что мои выводы таковы, что в Латвии нет ни одного учреждения, ни одной правоохранительной структуры, которой я мог бы доверить эту информацию с уверенностью, что она будет расследована более-менее объективно, и что это не закончится тем, что я сяду в тюрьму за разглашение государственной тайны, всякого рода незаконные действия с данными, вероятно, одновременно буду осужден за шпионаж и так далее, и тому подобное.

Все указывает на то, что сейчас в мире есть только один или два человека, у которых есть смысл жаловаться по этому поводу. Вы прекрасно знаете, кто эти люди. Это единственные люди, которых вся эта «раковая опухоль» «Единства» только сейчас начала по-настоящему и всерьез бояться, пытаясь встать на сторону идеи ликвидации удаленной работы, повышения эффективности государственного управления и так далее и тому подобное.

На данный момент я могу со всей подробностью заявить, что весь отчет о том, что я узнал от этих информаторов за это время, был передан в авторитетные международные организации, чтобы попытаться передать эту информацию Дональду Трампу. За мной следили целый месяц, и очевидно, что всячески пытались выяснить, когда, где и с кем я встречался по этому поводу, кому и как передавал информацию. Это не сработало.

Все сделано. Ждите результата».