Поделится ли Франция ядерным оружием с Латвией, Эстонией и Литвой?

«Направление» президента США Дональда Трампа в отношении России — это восстановление географии холодной войны и возвращение «Восточной» и «Западной Европы», пишет Financial Times.

Стивен Эверт, глава Института исследований безопасности Европейского союза, считает, что это может выглядеть как «начало конца» НАТО.

«Статья 5 Устава НАТО обязывает государства-члены защищать любое государство-член, подвергшееся нападению. Наиболее вероятным местом нападения являются страны Балтии», — отмечает он. Трамп, со своей стороны, заявил, что он очень лоялен к Польше. Однако на вопрос о странах Балтии он "замялся".

В то же время сообщается, что ни западные европейцы, ни американцы никогда не шли и не умирали за восточных европейцев — ни за Данциг в 1939 году, ни за Будапешт в 1956 году, ни за Прагу в 1968 году. Западные европейцы жили хорошо, пока Советский Союз правил Восточной Европой, и «они могут жить хорошо, если так будет поступать кремлевский диктатор Владимир Путин».

Это означает, что концепция «европейской защиты» подобна программе страхования для людей, живущих в зоне ураганов, при этом люди, которым приходится платить больше всего, в этой зоне не проживают.

Высокопоставленный французский чиновник отметил, что агрессия Путина, хотя и «достойна сожаления», в конечном итоге не является проблемой Франции, учитывая, что у нее есть «ядерный зонтик». СМИ пишут, что теоретически Путин может напасть на Францию или Великобританию, однако это маловероятно, учитывая слабость его армии.

Германия менее безопасна. Но и туда Путин вторгнуться, скорее всего, не сможет. Но поскольку у Германии нет ядерного оружия, кремлевский лидер может попытаться прибегнуть к ядерному шантажу. Вот почему немцы и другие европейцы теперь задаются вопросом, как разделить французский «ядерный зонтик» между европейскими странами.

«Это подвергнет их еще большему дружественному шантажу, поскольку Франция получит многое взамен. Но Франция, безусловно, не распространит свой «зонтик» на страны Балтии — страны, которым он, вероятно, понадобится, но которые мало что могут предложить. Франция не станет рисковать ядерной войной с Россией из-за Литвы», — говорится в статье.