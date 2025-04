«Такое ощущение, что страны Балтии уже отдали Путину» - Лиепниекс в ужасе от интонации Трампа

Польский журналист спросил Трампа, продолжат ли США поддерживать силы НАТО на восточном фланге альянса. Президент США подчеркнул, что он готов оказать поддержку Польше, которая значительно увеличила свои расходы на оборону.

Трампу задали дополнительный вопрос: «А как насчет стран Балтии?»

Э-э... страны Балтии... тоже находятся в сложном районе. Но мы очень поддерживаем. Мы поддерживаем НАТО, — запинаясь, сказал Трамп.

Именно эта нерешительность и выражение лица Трампа вызвали беспокойство у Липниекса.

«Такое ощущение, что страны Балтии уже отдали Путину. Польшу — нет», — сказал Лиепниекс в видеобеседе с Нилом С. Константиновым, добавив, что из-за интонации Трампа похолодело в ногах.

Отметим, что МИД Латвии, судя по всему, остался доволен заявлением Трампа. Министр Браже тоже опубликовала слова американского президента, добавив к цитате смайлик молитвенной благодарности.

🙏🇺🇸 @POTUS Trump:

“I'm really committed to Poland. They've done a really great job for NATO. I'm very committed. PL is in a very tough neighbourhood.. The #Baltics it's a tough neighbourhood too,but we're committed. We're going to be very committed. And we're committed to NATO”. https://t.co/Nq8IRUSuzl