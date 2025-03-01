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«Такое ощущение, что страны Балтии уже отдали Путину» - Лиепниекс в ужасе от интонации Трампа 4

Политика
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
«Такое ощущение, что страны Балтии уже отдали Путину» - Лиепниекс в ужасе от интонации Трампа

Во время скандальной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу президент США Дональд Трамп также упомянул страны Балтии, что сильно встревожило латвийского политтехнолога Юргиса Лиепниекса.

Польский журналист спросил Трампа, продолжат ли США поддерживать силы НАТО на восточном фланге альянса. Президент США подчеркнул, что он готов оказать поддержку Польше, которая значительно увеличила свои расходы на оборону.

Трампу задали дополнительный вопрос: «А как насчет стран Балтии?»

Э-э... страны Балтии... тоже находятся в сложном районе. Но мы очень поддерживаем. Мы поддерживаем НАТО, — запинаясь, сказал Трамп.

Именно эта нерешительность и выражение лица Трампа вызвали беспокойство у Липниекса.

«Такое ощущение, что страны Балтии уже отдали Путину. Польшу — нет», — сказал Лиепниекс в видеобеседе с Нилом С. Константиновым, добавив, что из-за интонации Трампа похолодело в ногах.

Отметим, что МИД Латвии, судя по всему, остался доволен заявлением Трампа. Министр Браже тоже опубликовала слова американского президента, добавив к цитате смайлик молитвенной благодарности.

#мнения #дональд трамп
34
1

Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    1-го марта

    Путин надежда русских в Латвии на демократию и равноправие. Вдруг и правда, прижмут национализм и нарушения прав национальных меньшинств и разнуздавшийся фашизм в этой стране.

    56
    4
  • JB
    Janis Berzin
    Дед
    2-го марта

    В Донбассе , Курской, Белгородской области уже демократия и равноправие процвели? Стёртые в пыль населенные пункты в РФ и на Украине, убитые и ставшие беженцами жители восстановили свои права?

    6
    38
  • Д
    Дед
    Дед
    2-го марта

    Janisam Berziņam Никто не хочет войны! Но, разве, русские в Латвии провоцируют ее? Разве, не правительство Латвии все закручивает гаечки национализма, разве не они создают взрывоопасную ситуацию в государстве и не они порождают все больше и больше сторонников Путина и провоцируют его на защиту этих людей? С каждым законом ограничивающим право 40% на жизнь, как раз латышские националисты приближают уничтожение Латвии из вне. Так как эти люди явно не в адеквате, получается, что только Путин и Трамп могут поставить их на место и сохранить Латвию, как государство без войны.

    38
    1
  • JL
    Janina LV
    1-го марта

    Лиепниекс, уверенный в поддержке союзников, как маленький латыш, верящий в Санта-Клауса: оба будут сильно удивлены, когда правда постучится в дверь.

    75
    2

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