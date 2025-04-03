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Развивали не порт, а… свои доходы: Госконтроль провел ревизию и ужаснулся 3 948

Политика
Дата публикации: 03.04.2025
BB.LV
Развивали не порт, а… свои доходы: Госконтроль провел ревизию и ужаснулся
ФОТО: dreamstime

"Кому в Латвии жить хорошо? Ведется следствие", — примерно так можно охарактеризовать результаты ревизии, которые провел Госконтроль.

Аудиторы Госконтроля проверяли, как использовались средства фонда развития портов. Бюджет фонда в год составляет где–то 231 тысячу евро — эти средства образуются за счет отчислений (взносов) управлений крупных портов, то бишь Рижского, Вентпилcского и Лиепайского.

Ревизия выявила многочисленные нарушения и даже противоправные действия, о чем будут проинформированы уже правоохранительные органы.

Значительная часть средств, поступавших в фонд, а именно 68%, — за последние четыре года (2019–2023) были истрачены на выплату зарплат секретариату совета по портам, транзиту и логистике. То есть фонд не порты развивал, а… благосостояние клерков. Порты между тем год от года хирели — объемы грузооборота стремительно сокращались, и теперь наши ведущие порты переваливают грузы на уровне кризисных 90–х годов.

Аудиторы констатировали, что огромные суммы выплачивались за подготовку докладов и аналитической информации, однако эти отчеты даже не были оформлены в виде заключительных документов. Также без согласования комитета по рекламе тратились средства на разного рода рекламу, необоснованно тратились средства на индивидуальные занятия по английскому, на закупку основных средств.

Госконтроль крайне негативно в этой связи оценил деятельность Министерства сообщения, которое ничего не предприняло для того, чтобы предотвратить риски двойного финансирования, а также прекратить незаконные действия с собственными средствами министерства.

Премьер Эвика Силиня уже пообещала изменить положения фонда развития портов. Она также посчитала недопустимым, что из средств фонда еще и выплачивались вознаграждения работникам Министерства сообщения.

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#госконтроль #порты
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Эдуард Эльдаров
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(3)
  • А
    Андрей
    3-го апреля

    осталось не подсвеченым ("требую продолжения банкета"): -- чьими чаяниями создавался фонд (имена, фамилии, названия партий, даты, номера решений, голосований и т.д.) -- кто является непосредственными руководителями фонда (имена, фамилии, названия партий).

    28
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    3-го апреля

    Наболел один вопрос до коли ??? Когда ночница массовые аресты руководителей и их семей , допросы с последующими расстрелами , или такое положения вещей устраивает наше правительство ?

    38
    2
  • А
    Андрей
    Daily Alibabaevic
    3-го апреля

    @Daily Alibabaevic "положения вещей устраивает наше правительство ?" Они помнят, что главное в следствии - не выйти на самого себя!

    Придётся помочь.

    22
    1
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