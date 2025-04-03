Развивали не порт, а… свои доходы: Госконтроль провел ревизию и ужаснулся

"Кому в Латвии жить хорошо? Ведется следствие", — примерно так можно охарактеризовать результаты ревизии, которые провел Госконтроль.

Аудиторы Госконтроля проверяли, как использовались средства фонда развития портов. Бюджет фонда в год составляет где–то 231 тысячу евро — эти средства образуются за счет отчислений (взносов) управлений крупных портов, то бишь Рижского, Вентпилcского и Лиепайского.

Ревизия выявила многочисленные нарушения и даже противоправные действия, о чем будут проинформированы уже правоохранительные органы.

Значительная часть средств, поступавших в фонд, а именно 68%, — за последние четыре года (2019–2023) были истрачены на выплату зарплат секретариату совета по портам, транзиту и логистике. То есть фонд не порты развивал, а… благосостояние клерков. Порты между тем год от года хирели — объемы грузооборота стремительно сокращались, и теперь наши ведущие порты переваливают грузы на уровне кризисных 90–х годов.

Аудиторы констатировали, что огромные суммы выплачивались за подготовку докладов и аналитической информации, однако эти отчеты даже не были оформлены в виде заключительных документов. Также без согласования комитета по рекламе тратились средства на разного рода рекламу, необоснованно тратились средства на индивидуальные занятия по английскому, на закупку основных средств.

Госконтроль крайне негативно в этой связи оценил деятельность Министерства сообщения, которое ничего не предприняло для того, чтобы предотвратить риски двойного финансирования, а также прекратить незаконные действия с собственными средствами министерства.

Премьер Эвика Силиня уже пообещала изменить положения фонда развития портов. Она также посчитала недопустимым, что из средств фонда еще и выплачивались вознаграждения работникам Министерства сообщения.