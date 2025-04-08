Раскроется ли над Гауссом «золотой парашют» и во сколько миллионов он нам обойдется?

Временный совет национальной авиакомпании Латвии airBaltic пока не принял решения о выплате компенсации уволенному вчера председателю правления компании Мартину Гауссу. Об этом сообщил председатель временного совета airBaltic Андрей Мартынов.

Комментируя вопрос о том, будет ли Гауссу выплачена компенсация за увольнение, Мартынов отметил, что совет такого решения не принимал.

Он добавил, что в настоящее время такой вопрос даже не планируется включать в повестку дня.

В то же время конкурс на должность нового председателя правления airBaltic будет объявлен в ближайшее время, отметил председатель временного совета. Мартынов также указал, что, согласно Коммерческому закону, у совета должна быть веская причина для снятия члена правления с должности. Одной из таких причин является выражение недоверия со стороны акционеров, поэтому совет и принял решение об освобождении Гаусса от занимаемой должности.

В то же время в соцсетях активно обсуждают компенсацию Гауссу и ее возможный размер. "Гора родила мышь! У Марча и так все в шоколаде! Компенсации, золотые парашюты и так далее. На 2 лимона потянет?" - написал депутат 13-го Сейма и фермер Марис Можвилло.

А известный политтехнолог повышает планку: "Весь город говорит о том, что Гаусс получит в качестве компенсации трехгодичную зарплату. Это около трех миллионов. Но самое главное, что я хотел бы спросить: хорошо, вы уволили Гауса, но каковы дальнейшие планы?"