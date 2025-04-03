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Браже рассказала, как вышло, что Латвия платит за оборону целого ряда стран ЕС 10 2734

Политика
Дата публикации: 03.04.2025
BB.LV
Браже рассказала, как вышло, что Латвия платит за оборону целого ряда стран ЕС

Глава МИД Латвии Байба Браже выступила перед журналистами, прояснив позицию Латвии по требованию США увеличить оборонные бюджеты до 5% от ВВП.

Латвия, судя по всему, довольна такой позицией стратегического партнера.

«В Латвии мы довольно прямолинейны, сейчас мы тратим на оборону 3,7 процента от ВВП, Добавьте к этому процент на поддержку Украины, четверть которого – военная помощь. И еще мы инвестируем много ресурсов во внутреннюю безопасность, что тоже большая часть, укрепляющая восточную границу НАТО и ЕС.

Мы делаем это, потому что считаем безопасность серьезным вопросом. И, конечно, когда мы видим, что кто-то этого не делает – есть страны, которые не достигли даже двух процентов – мы спрашиваем, мы чувствуем, что платим и за вашу безопасность. Это ненормально. Поэтому мы и поддерживаем требования США о повышении оборонных расходов к странам, которые не поспевают», - заявила глава МИД.

Отметим, что пограничные страны НАТО уже увеличивают расходы на оборону. Литва, Польша и Эстония планируют увеличить эти статьи бюджетных расходов до 5% ВВП. У Латвии тоже есть такая цель. По оценке Трампа, такой уровень расходов на оборону должен быть у всех стран-членов НАТО.

Этим летом в Гааге пройдет ежегодный саммит НАТО. По оценке многих дипломатов, на нем будет принято решение о повышении уровня оборонных расходов в странах-членах альянса до 3,5% с нынешних 2% ВВП.

Согласно данным за 2023 год, средний уровень оборонных расходов стран ЕС составил около 1,3% от ВВП. Среди стран с самыми низкими показателями выделяются: Ирландия (0,2%), Мальта (0,4%), Люксембург и Австрия (0,6%), Бельгия (1,21%), Словения (1,34%).

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#оборона #байба браже
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Оставить комментарий

(10)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го апреля

    Интересно, а латыши на хуторах понимают. что они стали рабами европейских прохиндеев?

    6
    1
  • AB
    Anna Belova
    4-го апреля

    Однозначно доверия к власти нет

    38
    1
  • AB
    Anna Belova
    4-го апреля

    Даааа…все самое интересное всегда происходит у нас

    30
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го апреля

    территории - колонии должны платить дань в любом виде-деньгами, товарами, людьми итд.

    терпилы-страдайте, ваша участь быть рабами

    35
    2
  • 3-го апреля

    наши 3.7 % от ввп это копейки, примерно как 0.5% германии, так что вопрос кто в итоге платит больше денег?

    31
    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го апреля

    С ней явно бубочка кокосиком поделился и покусал...

    22
    1
  • lg
    lo gos
    3-го апреля

    Ваша безопасность - это коровий пердёж, так же как и всё остальное.

    91
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го апреля

    Гуляй рванина! Подонки и воры!!!

    93
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    3-го апреля

    Потому что в оличии от вас,вечных слуг любого,кто успел поставить вам на голову свой сапог эти страны тратят деньги на медицину,образование и социалку для своих жителей,а вы своих просто лишаете того,что им положенно согласно Сатверсме.

    132
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    3-го апреля

    Мать моя женщина...Какой позор,как же смеются над нами европейцы....Латвия,моя родная,во что же тебя превратили эти демоны....

    140
    1
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