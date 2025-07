Браже рассказала, как вышло, что Латвия платит за оборону целого ряда стран ЕС

Латвия, судя по всему, довольна такой позицией стратегического партнера.

«В Латвии мы довольно прямолинейны, сейчас мы тратим на оборону 3,7 процента от ВВП, Добавьте к этому процент на поддержку Украины, четверть которого – военная помощь. И еще мы инвестируем много ресурсов во внутреннюю безопасность, что тоже большая часть, укрепляющая восточную границу НАТО и ЕС.

Мы делаем это, потому что считаем безопасность серьезным вопросом. И, конечно, когда мы видим, что кто-то этого не делает – есть страны, которые не достигли даже двух процентов – мы спрашиваем, мы чувствуем, что платим и за вашу безопасность. Это ненормально. Поэтому мы и поддерживаем требования США о повышении оборонных расходов к странам, которые не поспевают», - заявила глава МИД.

