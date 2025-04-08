Baltijas balss logotype

Завершается подача списков кандидатов на муниципальные выборы 4 662

Политика
Дата публикации: 08.04.2025
BB.LV
Завершается подача списков кандидатов на муниципальные выборы
ФОТО: LETA

Сегодня — последний день, когда политические силы могут подать списки кандидатов на предстоящие в начале лета муниципальные выборы, пишет ЛЕТА.

Подача списков кандидатов началась 19 марта.

Списки кандидатов в депутаты самоуправлений могут подавать зарегистрированная политическая партия, зарегистрированное объединение политических партий, а также две или более зарегистрированные партии, не образующие зарегистрированное объединение.

По состоянию на вечер понедельника на муниципальные выборы было подано более 300 списков кандидатов.

Центральная избирательная комиссия ранее призывала политические силы не откладывать подачу списков на последний момент.

Муниципальные выборы в Латвии состоятся в начале июня.

Читайте нас также:
#выборы
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го апреля

    И опять напомню бессмертные слова Дедушки Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь, Все ж в музыканты не годитесь!".

    5
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го апреля

    Теперь в любой дырке - шланга!

    7
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го апреля

    Появилась новая латышская партия:

    "Ланга - на первом месте!"

    8
    1
  • AB
    Anna Belova
    8-го апреля

    Будет интересно. За кого голосовать остается вопросом, ведь обещают многое, а что по факту будет сделано?

    2
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1269
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 433
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 448
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 945

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 0
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 22
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 32
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 67
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 55
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 60
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 0
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 22
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео