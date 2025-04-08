Завершается подача списков кандидатов на муниципальные выборы

Сегодня — последний день, когда политические силы могут подать списки кандидатов на предстоящие в начале лета муниципальные выборы, пишет ЛЕТА.

Подача списков кандидатов началась 19 марта.

Списки кандидатов в депутаты самоуправлений могут подавать зарегистрированная политическая партия, зарегистрированное объединение политических партий, а также две или более зарегистрированные партии, не образующие зарегистрированное объединение.

По состоянию на вечер понедельника на муниципальные выборы было подано более 300 списков кандидатов.

Центральная избирательная комиссия ранее призывала политические силы не откладывать подачу списков на последний момент.

Муниципальные выборы в Латвии состоятся в начале июня.