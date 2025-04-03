Сейм концептуально поддержал выход Латвии из Оттавской конвенции

Законопроект принимается в срочном порядке, поэтому будет рассмотрен парламентом в двух чтениях.

Против выхода из Оттавской конвенции выступают партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "За стабильность". Депутат ЛПМ Эдмунд Зивтиньш в ходе дебатов заявил, что мины не решают "никаких вопросов безопасности и национальной обороны", а скорее создают "калек и импотентов". Выход из конвенции поставит под угрозу безопасность и здоровье наших граждан, утверждал оппозиционный депутат.

Депутат Юрис Вилюмс ("Объединенный список", ОС) сказал, что он "не в восторге" от такого шага, но, живя в приграничье и зная, каков наш сосед, понимает, что необходимо выйти из Оттавской конвенции. Вилумс подчеркнул, что Национальные вооруженные силы (НВС) будут использовать неуправляемые противопехотные мины только в случае реальных боевых действий или непосредственной угрозы.

По мнению Эдварда Смилтенса (ОС), выход из Оттавской конвенции не является панацеей, и ничего радикально от этого не изменится. В то же время депутат считает, что выход из конвенции не является бессмысленным, а играет свою роль, особенно если он осуществляется совместно с другими странами. Смилтенс подчеркнул, что это является частью политики сдерживания.

Депутат Артур Бутанс (Национальное оьъединение) критически отозвался о депутатах от ЛПМ и "За стабильность", заявив, что "некоторые депутаты ведут себя как адвокаты российской армии".

"Вы говорите, что нам нужно больше времени, нужно потянуть время. Мы находимся на четвертом году войны, Россия продолжает вооружаться и на этой неделе объявила о новых мобилизациях. Для чего вам нужно больше времени?" - спросил политик.

Несколько депутатов в ходе дебатов подчеркнули, что этот конкретный законопроект не касается того, где и когда будут установлены мины, и призвали не сеять панику в обществе. Оппозиционный депутат Андрис Кулбергс (ОС) заявил, что закон "не минирует границу и не подрывает грибников". Этот закон дает возможность маневра для принятия решений в критической ситуации и посылает сигнал агрессору, сказал депутат.

Ожидается, что Латвия выйдет из конвенции синхронно с Эстонией, Литвой и Польшей. Премьер-министр Финляндии Петтерири Орпо также заявил, что Финляндия намерена выйти из Оттавской конвенции.