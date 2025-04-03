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Министры обороны обсудят в Варшаве актуальные вопросы оборонной политики Европы 2 619

Политика
Дата публикации: 03.04.2025
LETA
Министры обороны обсудят в Варшаве актуальные вопросы оборонной политики Европы

В четверг министр обороны Андрис Спрудс примет участие во встрече глав Минобороны стран Европейского союза, которая пройдет в столице Польши Варшаве, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Минобороны.

Во время встречи министры обсудят военную поддержку Украины в 2025 году с учетом последних событий.

Также будут обсуждаться актуальные вопросы европейской политики безопасности и обороны с акцентом на развитие оборонной промышленности и оборонного потенциала, в том числе инициатива Европейской комиссии "ReArm Europe".

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#оборона
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(2)
  • JJ
    Jan Jans
    3-го апреля

    из актуальных вопросов - закупка памперсов для вояк Гейропы.

    5
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го апреля

    А Польша сможет пережит четвертый раздел, если что? Трамп он такой...

    3
    1

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