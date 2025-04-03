Министры обороны обсудят в Варшаве актуальные вопросы оборонной политики Европы

В четверг министр обороны Андрис Спрудс примет участие во встрече глав Минобороны стран Европейского союза, которая пройдет в столице Польши Варшаве, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Минобороны.

Во время встречи министры обсудят военную поддержку Украины в 2025 году с учетом последних событий.

Также будут обсуждаться актуальные вопросы европейской политики безопасности и обороны с акцентом на развитие оборонной промышленности и оборонного потенциала, в том числе инициатива Европейской комиссии "ReArm Europe".