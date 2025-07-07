Европейский Союз поддерживает европейское будущее Молдовы, заявила на саммите в Кишиневе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, это сделает всех "безопаснее, устойчивее и сплоченнее".

Это первое для Молдовы мероприятие такого формата. Помимо Урсулы фон дер Ляйен, на саммите от ЕС присутствовал председатель Евросовета Антониу Кошта. Их с торжественной церемонией встретила президент страны Майя Санду. Среди участников были также спикер молдавского парламента Игорь Гросу и премьер-министр Дорин Речан.

Республика Молдова подала заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года, в один день с Грузией и спустя три дня после Украины. Эту кандидатуру объявила президент страны Майя Санду.

17 июня 2022 года Европейская комиссия официально рекомендовала Европейскому совету предоставить Республике Молдова европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Европейский союз, с рядом условий относительно начала переговоров о вступлении.

23 июня Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Молдавии (одновременно решение было принято и по Украине). 14 декабря 2023 года Совет Европейского союза решил начать переговоры о вступлении Молдовы в Европейский союз. В апреле 2024-го года Конституционный суд Республики Молдова одобрил проведение референдума о вступлении республики в ЕС. Референдум состоялся 20 октября 2024 года и окончился одобрением референдума.

Молдова обладает тесными связями с Румынией, членом ЕС, и румынские паспорта часто выдаются выходцам из Молдовы. Oфициальные власти Румынии безоговорочно поддерживают официальный Кишинёв в его стремлении войти в ЕС. Республика Молдова активно добивается членства в ЕС, но этому препятствует бедность страны (по этому показателю она уступает любому государству ЕС), а также неопределённость в политическом статусе Приднестровья. Впрочем, Румыния является одной из беднейших стран ЕС, опережая при этом Молдову по ВВП на душу в 4—5 раз и, несмотря на своё вступление, страна продолжает испытывать трудности с институциональной интеграцией, и, как следствие, её граждане продолжают оставаться объектами дискриминации. По этой причине официальные представители Молдовы не раз давали понять, что несмотря на свою солидарность с властями Румынии, Молдова желает стать членом ЕС как отдельное государство, а не как территория Румынии, продвигающей идеи унионизма.