«Хотели быть с Западом!» Путин объяснил развал СССР

Владимир Путин заявил, что СССР совершил аутодафе, чтобы быть частью Запада.

Президент России Владимир Путин объяснил ликвидацию СССР желанием властей быть в одной цивилизации со странами Запада. Он заявил, что Запад после развала Союза хотел навязать жителям постсоветских стран свои правила.

«СССР совершил аутодафе исходя из того, что Россия потом станет частью так называемого цивилизованного мира», — пояснил президент РФ.

Аутодафе́ - (autodafe, сходно с лат. actus fidei — «дело веры») в Средние века — торжественная религиозная церемония, включавшая в себя процессии, богослужение, выступление проповедников, публичное покаяние осуждённых еретиков, чтение приговоров и их исполнение, в том числе сожжение на костре.

Также Путин отметил, что страны Европы якобы не собирались считаться с интересами России после распада Союза. «Сейчас мы чик-чик там, для себя чего-то выкроим так, как нам хочется. И будем жить по нашим правилам, игнорируя российские интересы», — добавил он.