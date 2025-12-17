Кабинет министров в Берлине одобрил реформу базовой социальной помощи Bürgergeld и более жесткие правила для получателей. Законопроект вызвал критику внутри СДПГ и еще должен пройти утверждение в бундестаге.

Правительство Германии решило прекратить выплату социального пособия "бюргергельд" (Bürgergeld) в его нынешнем виде. Кабинет министров в среду, 17 декабря, одобрил законопроект министра труда ФРГ Бербель Бас (Bärbel Bas), предусматривающий введение нового базового пособия социального обеспечения.

Для примерно 5,5 млн получателей Bürgergeld это означает заметное ужесточение правил. После решения кабинета законопроект еще должен быть утвержден бундестагом. У правящих партий, формирующих правительство, большинство в парламенте. Однако в Социал-демократической партии Германии - участнице правящей в ФРГ "большой коалиции" - сохраняется значительное сопротивление реформе. Она должна вступить в силу 1 июля 2026 года.

Споры в правительстве о Bürgergeld

В правительстве до последнего шли споры по поводу деталей, связанных с возможностью полной отмены соцвыплат. Согласно планам, это станет возможным в случае недоступности получателей пособия: если человек трижды пропустит приглашения на встречи, центры занятости смогут прекратить перечисление средств.

Под угрозой может оказаться и оплата жилья. В то же время получателю пособия будут обязаны предоставить возможность для дачи объяснений - например, по телефону или при личном собеседовании. Людей с психическими заболеваниями защитят от полной потери выплат.

Ужесточение требований

Более жесткий подход предусмотрен и в отношении имущества получателей соцпособия. Законопроект отменяет фиксированный льготный период, в течение которого не учитываются собственные накопления. Впредь, прежде чем получить пособие, соискатель должен будет опираться на собственные доходы и имущество. Размер защищенных сбережений будет зависеть от возраста. Расходы на жилье предполагается признавать лишь в небольшом объеме.

Основной задачей центров занятости должно стать трудоустройство получателей. Если более перспективным представляется переобучение, то ему и впредь будет отдаваться приоритет. Конкретные меры поддержки должны фиксироваться в совместно разработанном плане сотрудничества между ведомством и получателем пособия.

Ограниченный финансовый эффект

Существенной экономии от реформы не ожидается. В 2026 году расходы федеральных властей, земель, коммун и Федерального агентства по труду должны в совокупности сократиться на 86 млн евро, а в 2027 году - на 70 млн евро. В последующие годы, напротив, прогнозируется рост расходов на соответственно 11 и 9 млн евро.