Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Правительство ФРГ утвердило отмену пособия «бюргергельд» 1 17702

В мире
Дата публикации: 17.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Правительство ФРГ утвердило отмену пособия «бюргергельд»

Кабинет министров в Берлине одобрил реформу базовой социальной помощи Bürgergeld и более жесткие правила для получателей. Законопроект вызвал критику внутри СДПГ и еще должен пройти утверждение в бундестаге.

Правительство Германии решило прекратить выплату социального пособия "бюргергельд" (Bürgergeld) в его нынешнем виде. Кабинет министров в среду, 17 декабря, одобрил законопроект министра труда ФРГ Бербель Бас (Bärbel Bas), предусматривающий введение нового базового пособия социального обеспечения.

Для примерно 5,5 млн получателей Bürgergeld это означает заметное ужесточение правил. После решения кабинета законопроект еще должен быть утвержден бундестагом. У правящих партий, формирующих правительство, большинство в парламенте. Однако в Социал-демократической партии Германии - участнице правящей в ФРГ "большой коалиции" - сохраняется значительное сопротивление реформе. Она должна вступить в силу 1 июля 2026 года.

Споры в правительстве о Bürgergeld

В правительстве до последнего шли споры по поводу деталей, связанных с возможностью полной отмены соцвыплат. Согласно планам, это станет возможным в случае недоступности получателей пособия: если человек трижды пропустит приглашения на встречи, центры занятости смогут прекратить перечисление средств.

Под угрозой может оказаться и оплата жилья. В то же время получателю пособия будут обязаны предоставить возможность для дачи объяснений - например, по телефону или при личном собеседовании. Людей с психическими заболеваниями защитят от полной потери выплат.

Ужесточение требований

Более жесткий подход предусмотрен и в отношении имущества получателей соцпособия. Законопроект отменяет фиксированный льготный период, в течение которого не учитываются собственные накопления. Впредь, прежде чем получить пособие, соискатель должен будет опираться на собственные доходы и имущество. Размер защищенных сбережений будет зависеть от возраста. Расходы на жилье предполагается признавать лишь в небольшом объеме.

Основной задачей центров занятости должно стать трудоустройство получателей. Если более перспективным представляется переобучение, то ему и впредь будет отдаваться приоритет. Конкретные меры поддержки должны фиксироваться в совместно разработанном плане сотрудничества между ведомством и получателем пособия.

Ограниченный финансовый эффект

Существенной экономии от реформы не ожидается. В 2026 году расходы федеральных властей, земель, коммун и Федерального агентства по труду должны в совокупности сократиться на 86 млн евро, а в 2027 году - на 70 млн евро. В последующие годы, напротив, прогнозируется рост расходов на соответственно 11 и 9 млн евро.

×
Читайте нас также:
#трудоустройство #экономия #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
12
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео