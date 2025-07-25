Литва: русский - язык не только приезжих, но и нацменьшинства

Департамент национальных меньшинств отмечает, что русский язык является родным языком не только для прибывших в Литву, но и для русского национального меньшинства, проживающего в стране.

Тем не менее, как говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства, лицам, проживающим в Литве длительное время, следует изучать литовский язык.

«Департамент национальных меньшинств (...) обращает внимание на то, что русский язык является родным языком не только для иностранцев из зарубежных стран, прибывших в Литву и получивших вид на жительство, но и для русского национального меньшинства в Литве», — говорится в заявлении.

Так ведомство отреагировало на недавние дебаты об использовании русского языка в общественных местах.

«Мы призываем лидеров общественного мнения, политиков и государственных чиновников, представителей неправительственных организаций и СМИ к ответственному общению, чтобы осмысленное стремление к укреплению литовского языка не превратилось в разжигание ненависти и не привело к расколу, существенно подрывающему устойчивость государства и гражданского общества», — цитируются в сообщении слова директора Департамента национальных меньшинств Дайнюса Бабиласа.

Закон о национальных меньшинствах устанавливает, что лица, принадлежащие к ним, имеют право свободно и без ограничений пользоваться своим языком, а Конституция провозглашает целью содействие национальному согласию и право граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам, развивать свой язык, культуру и обычаи.

По информации департамента, поддержка языков и традиций меньшинств также закреплена в Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, а опубликованная в январе этого года рекомендация Совета Европы предписывает Литве принять различные практические меры для обеспечения права на использование языков национальных меньшинств и контролировать реализацию этих мер.

«С прибытием военных беженцев из Украины, мигрантов из Средней Азии и других стран мы слышим всё больше русской речи в общественных местах. Среди говорящих есть и граждане Литвы русской национальности, в том числе старообрядцы, живущие здесь поколениями, и иностранцы, обосновавшиеся здесь, и туристы, приехавшие всего на несколько недель. Некоторые из этих людей выбирают такую манеру общения не потому, что не говорят по-литовски, а потому, что именно в это время им комфортнее общаться на родном языке», — поясняет Бабилас.

«Мы можем, а порой и должны быть строже и требовательнее к тем, кто долгое время прожил в Литве, но не выучил государственный язык, но принципиально важно делать это без ненависти и оскорблений, ради их же блага и ради того, чтобы все жители действительно выучили литовский язык», — добавил он.

Как сообщало BNS, в октябре прошлого года Сейм принял решение обязать иностранцев, непосредственно оказывающих услуги, владеть базовым уровнем литовского языка; эти поправки к Закону о государственном языке должны были вступить в силу в следующем году.

Однако в начале июля правительство приняло решение отменить это обязательство для украинских беженцев войны как минимум ещё на шесть месяцев или до получения ими статуса временной защиты. Этот статус в настоящее время действует для них до 4 марта 2026 года, но может быть продлён совместным решением стран-членов Европейского Союза.

По данным Министерства образования, науки и спорта, возникают и практические проблемы с возможностями изучения литовского языка и сдачи государственных экзаменов для иностранцев.

Когда планировалось отложить требование к иностранцам, работающим в сфере услуг, преподавать литовский язык, лингвисты и представители университетов в конце мая призвали не делать этого и использовать свои компетенции для преподавания литовского языка. По мнению академиков, для этого выдаваемые ими сертификаты должны признаваться Министерством образования Литвы.

BNS сообщило, что в настоящее время право экзаменовать иностранцев имеет только Национальное агентство по образованию.