Baltijas balss logotype

Литва: русский - язык не только приезжих, но и нацменьшинства 2 1875

В мире
Дата публикации: 25.07.2025
BNS
Литва: русский - язык не только приезжих, но и нацменьшинства
ФОТО: Unsplash

Департамент национальных меньшинств отмечает, что русский язык является родным языком не только для прибывших в Литву, но и для русского национального меньшинства, проживающего в стране.

Тем не менее, как говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства, лицам, проживающим в Литве длительное время, следует изучать литовский язык.

«Департамент национальных меньшинств (...) обращает внимание на то, что русский язык является родным языком не только для иностранцев из зарубежных стран, прибывших в Литву и получивших вид на жительство, но и для русского национального меньшинства в Литве», — говорится в заявлении.

Так ведомство отреагировало на недавние дебаты об использовании русского языка в общественных местах.

«Мы призываем лидеров общественного мнения, политиков и государственных чиновников, представителей неправительственных организаций и СМИ к ответственному общению, чтобы осмысленное стремление к укреплению литовского языка не превратилось в разжигание ненависти и не привело к расколу, существенно подрывающему устойчивость государства и гражданского общества», — цитируются в сообщении слова директора Департамента национальных меньшинств Дайнюса Бабиласа.

Закон о национальных меньшинствах устанавливает, что лица, принадлежащие к ним, имеют право свободно и без ограничений пользоваться своим языком, а Конституция провозглашает целью содействие национальному согласию и право граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам, развивать свой язык, культуру и обычаи.

По информации департамента, поддержка языков и традиций меньшинств также закреплена в Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, а опубликованная в январе этого года рекомендация Совета Европы предписывает Литве принять различные практические меры для обеспечения права на использование языков национальных меньшинств и контролировать реализацию этих мер.

«С прибытием военных беженцев из Украины, мигрантов из Средней Азии и других стран мы слышим всё больше русской речи в общественных местах. Среди говорящих есть и граждане Литвы русской национальности, в том числе старообрядцы, живущие здесь поколениями, и иностранцы, обосновавшиеся здесь, и туристы, приехавшие всего на несколько недель. Некоторые из этих людей выбирают такую манеру общения не потому, что не говорят по-литовски, а потому, что именно в это время им комфортнее общаться на родном языке», — поясняет Бабилас.

«Мы можем, а порой и должны быть строже и требовательнее к тем, кто долгое время прожил в Литве, но не выучил государственный язык, но принципиально важно делать это без ненависти и оскорблений, ради их же блага и ради того, чтобы все жители действительно выучили литовский язык», — добавил он.

Как сообщало BNS, в октябре прошлого года Сейм принял решение обязать иностранцев, непосредственно оказывающих услуги, владеть базовым уровнем литовского языка; эти поправки к Закону о государственном языке должны были вступить в силу в следующем году.

Однако в начале июля правительство приняло решение отменить это обязательство для украинских беженцев войны как минимум ещё на шесть месяцев или до получения ими статуса временной защиты. Этот статус в настоящее время действует для них до 4 марта 2026 года, но может быть продлён совместным решением стран-членов Европейского Союза.

По данным Министерства образования, науки и спорта, возникают и практические проблемы с возможностями изучения литовского языка и сдачи государственных экзаменов для иностранцев.

Когда планировалось отложить требование к иностранцам, работающим в сфере услуг, преподавать литовский язык, лингвисты и представители университетов в конце мая призвали не делать этого и использовать свои компетенции для преподавания литовского языка. По мнению академиков, для этого выдаваемые ими сертификаты должны признаваться Министерством образования Литвы.

BNS сообщило, что в настоящее время право экзаменовать иностранцев имеет только Национальное агентство по образованию.

Читайте нас также:
#литва #русский язык
18
5
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    25-го июля

    Оказывается литовцы более цивилизованны, по сравнению с соседями.

    33
    1
  • A
    Aleks
    25-го июля

    Совпадение,наверное Как только семью Лансбергисов,выходцев из украинских хасидов,отодвинули от власти,то отношение к русским и русскому языку резко поменялось...

    39
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 400
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 419
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 14
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 16
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 27
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 36
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 34
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 51
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 14
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 16
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео