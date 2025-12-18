Все, кому в последние годы доводилось побывать в столичной воздушной гавани, могли воочию убедиться в чудовищной масштабности – и какой-то безысходности происходящих вокруг него работ. В этом плане есть новости – хорошие или плохие, как посмотреть. Еще два года ударной стройки, и все вроде закончат.

Электрички цвета хаки

Любые капризы местного начальства за счет налогоплательщиков Германии и Нидерландов – так можно охарактеризовать прожект «Об обеспечении непрерывности процесса строительных работ проекта Rail Baltica Рижский вокзал – аэропорт «Рига». На правительственном портале правовых актов уже размещен сей документ от Министерства сообщений: «Ресурсы Латвии ограничены, поэтому каждое вложение должно быть ответственным и взвешенным».

«Создание нового железнодорожного соединения стратегически важно для военной мобильности, которая оперативно и технически надежно интегрирует аэропортовую станцию в существующую железнодорожную сеть», – подчеркивает ведомство министра Атиса Швинки («Прогрессивные»).

Разумеется, технические особенности не позволят возить из воздушной гавани RIX, скажем, бронетехнику – но современные электрички будут сподручны для личного состава войск и «легкого оборудования»: «С использованием железной дороги можно будет доставить критически важный персонал непосредственно в нужные места без использования сети автомобильных дорог».

«В окрестностях RIX уже реализуется ряд проектов по развитию инфраструктуры с военной направленностью, – раскрывает карты Минсообщений. – Реализуется проект строительства новой башни управления воздушным сообщением в аэропорту Риги, улучшая инфраструктуру управления воздушным сообщением и приспосабливая ее к двойному использованию, то есть как в гражданских, так и в военных целях».

В аэропорту размещено авиационное подразделение, оказывающее логистическую поддержку интернациональной бригаде НАТО, аэропорт регулярно принимает самолеты НАТО и стран-союзников, доставляющих военные грузы и военный персонал. Неподалеку от Рижского аэропорта создана военная база ВС Канады. Сейчас реализуется проект на 10 новых стоянок самолетов площадью 80 000 кв. м – классов A-E, с возможностями маневрирования и обслуживания. Для нового перрона на летном поле соорудят систему видеонаблюдения, ливневую канализацию, электрическую подстанцию. Общая стоимость работ – 23,85 млн евро, из которых Евросоюз финансирует половину. И вот большинство прилетающих вооруженных пассажиров далее повезут по рельсовому пути – причем по старой, «русской» колее.

Каждой стеночке – свой источник денюжек

Итак, в рамках аэропортового железнодорожного проекта предусматривается возвести:

Эстакаду протяженностью 1,2 км, в т.ч. 200 м высотой 13 м;

Насыпь до Карля Улманя гатве, протяженностью 1,8 км;

Виадук через К.Улманя гатве, протяженностью 115 м, высотой 11 м и с возможностью проезда высотой 6,5 м;

Насыпь до улицы Золитудес для рельсов шириной 1520 мм, протяженностью 0,5 км;

I очередь аэропортовой станции: 1-й уровень – вход и технические помещения, 2 уровень – продажа билетов, залы ожидания, лифт, эскалатор, 3 уровень – платформы.

Рельсовый путь шириной 1520 мм протяженностью 3,7 км;

Подъездные пути в аэропорт и из него;

Остановочные пункты перед станцией – Kiss & Ride (для высадки пассажиров), стоянка такси.

В одну телегу – впрячь возможно?

По срокам, намеченный транспортный узел предполагается реализовать с 2026 по конца 2028 года. Причем, что немаловажно, движение по нему будет осуществляться в сотрудничестве АО Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) и ООО Eiropas dzelzceļa līnijas (Европейские железнодорожные линии). Последнее, в девичестве, подразумевалось исключительно для эксплуатации скоростной магистрали Rail Baltic с «европейской» колеей 1435 мм. Но ветка от Иманты до аэропорта, приблизительно стоящая по сто миллионов за каждый км пути, придется как раз на широкие рельсы.

В ведомстве Швинки клянутся и божатся, что на сей раз уж точно не упустят ни единого еврика: «Министерство сообщения обеспечивает усиленный надзор за инвестициями железнодорожной сферы, софинансируемыми из фондов ЕС, и констатирует существенные риски, проактивно и оперативно продвигает необходимые решения, чтобы не допустить потери финансирования ЕС».

Дело остается за малым – официальной Риге требуется получить согласование Генерального директората региональной и урбанистической политики ЕС (DG REGIO), «где предусмотрено включить финансирование проекту». «Латвийская сторона, – уверены в национальном министерстве, – исполнила необходимые предварительные условия».

Но тут самое главное – правильно сочленить вышеописанные работы по реконструкции самого аэропорта, и дороги к нему. Иначе, предупреждает Министерство сообщения, появляется риск двойного финансирования! «В соответствии с решениями строительного проекта… отчуждена часть принадлежащей аэропорту недвижимости», что влияет на хозяйственную деятельность воздушной гавани. 158 410 кв. м, или более 15 гектаров площади аэропорта уже переданы ООО Eiropas dzelzceļa līnijas. Но тут государство, можно сказать, перекладывает из кармана в карман – потому как, и данное ООО, и аэропорт суть казенные предприятия. Здесь у нас по-прежнему экономика государственная и плановая, убытки коей покрываются за счет налогоплательщиков.

Как сложить транспортный пазл

Что еще интересно – у работ по расширению перрона аэропорта имеется свой график, все надо закончить до 31 декабря 2027 года, причем приемку осуществляет… строительная управа Марупского края. Вот ведь выпала такая честь, на стратегический объект.

И тут главное не забыть, что мачта освещения этого самого перрона для гостей из стран Североатлантического договора будет стоять на насыпи Rail Baltica, через нее протянут также электрические и слаботочные сети. В будущем году на 100% должны быть забиты сваи для эстакады, а также полностью заказаны стальные балки. «Далее строительные работы ведутся по сооружению настила… на верхнем уровне эстакады, железнодорожной инфраструктуры LDz 1520 мм».

Иными словами, необходимо будет сопряжение двух железнодорожных перевозчиков, плюс столичного аэропорта, а сверх всего этого – Еврокомиссии. Не треснет ли все это дело на каком-то из этапов, покажет ближайшая пара лет.

Сколько стоит

Финансирование проекта будет поэтапным. Всего собираются потратить 350,57 млн евро: