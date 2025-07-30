Литовская армия третий день ищет дрон, предположительно залетевший из Беларуси

Вооружённые силы (ВС) Литвы уже третий день продолжают поиски беспилотника, который мог залететь в страну из Беларуси.

"Поиски беспилотника возобновились сегодня утром", - сообщила в среду радио LRT представитель ВС капитан Индре Пилкаускайте.

По словам капитана, во вторник все поисковые работы были сосредоточены примерно в 20 километрах к северу от Каунаса. Были задействованы вертолёт Военно-воздушных сил, силы Военной полиции, также опрашивались жители.

"За эти дни было опрошено более 100 человек. В режиме постоянной готовности находятся оперативная группа по задачам мирного времени и группа разминирования, которые в случае обнаружения объекта будут задействованы для его изоляции и нейтрализации", - сообщила Пилкаускайте.

"Сегодня работы продолжаются в том же режиме и будут выполняться до тех пор, пока объект не будет найден", - добавила она.

Как сообщало агентство BNS, неопознанный беспилотник, возможно, вторгся в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси рано утром в понедельник, пролетев над страной неустановленное время, но пока не был обнаружен.

Жители, разбуженные звуком, сообщили о летательном аппарате полиции, хотя командующий ВС Раймундас Вайкшнорас заявил журналистам, что военные засекли приближающийся объект еще на территории Беларуси.

Главком ВС Вайкшнорас сказал во вторник, что поиск объекта будет продолжен "в течение разумного периода времени", чтобы определить, представляет ли он опасность.

Как сообщало агентство BNS, это второй случай за месяц, когда беспилотный летательный аппарат предположительно залетел в Литву со стороны Беларуси.

10 июля границу Литвы пересек российский беспилотник "Гербера", визуально похожий на "Шахед" и предназначенный для обмана систем противовоздушной обороны (ПВО). Он разбился спустя три минуты после входа в воздушное пространство Литвы.

После этих инцидентов главком ВС объявил во вторник, что подразделение ПВО, находящееся в состоянии повышенной готовности, было передислоцировано ближе к границе с Беларусью в связи с угрозой беспилотников. Генерал отказался уточнить, какие именно людские, технические и нейтрализующие ресурсы были направлены к границе в целях безопасности.

Военные эксперты и некоторые политики связывают последние два вторжения беспилотников с мерами дезориентации, применяемыми Украиной против российских беспилотников.