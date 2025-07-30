Baltijas balss logotype

Литовская армия третий день ищет дрон, предположительно залетевший из Беларуси 2 389

В мире
Дата публикации: 30.07.2025
LETA
Литовская армия третий день ищет дрон, предположительно залетевший из Беларуси
ФОТО: dreamstime

Вооружённые силы (ВС) Литвы уже третий день продолжают поиски беспилотника, который мог залететь в страну из Беларуси.

"Поиски беспилотника возобновились сегодня утром", - сообщила в среду радио LRT представитель ВС капитан Индре Пилкаускайте.

По словам капитана, во вторник все поисковые работы были сосредоточены примерно в 20 километрах к северу от Каунаса. Были задействованы вертолёт Военно-воздушных сил, силы Военной полиции, также опрашивались жители.

"За эти дни было опрошено более 100 человек. В режиме постоянной готовности находятся оперативная группа по задачам мирного времени и группа разминирования, которые в случае обнаружения объекта будут задействованы для его изоляции и нейтрализации", - сообщила Пилкаускайте.

"Сегодня работы продолжаются в том же режиме и будут выполняться до тех пор, пока объект не будет найден", - добавила она.

Как сообщало агентство BNS, неопознанный беспилотник, возможно, вторгся в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси рано утром в понедельник, пролетев над страной неустановленное время, но пока не был обнаружен.

Жители, разбуженные звуком, сообщили о летательном аппарате полиции, хотя командующий ВС Раймундас Вайкшнорас заявил журналистам, что военные засекли приближающийся объект еще на территории Беларуси.

Главком ВС Вайкшнорас сказал во вторник, что поиск объекта будет продолжен "в течение разумного периода времени", чтобы определить, представляет ли он опасность.

Как сообщало агентство BNS, это второй случай за месяц, когда беспилотный летательный аппарат предположительно залетел в Литву со стороны Беларуси.

10 июля границу Литвы пересек российский беспилотник "Гербера", визуально похожий на "Шахед" и предназначенный для обмана систем противовоздушной обороны (ПВО). Он разбился спустя три минуты после входа в воздушное пространство Литвы.

После этих инцидентов главком ВС объявил во вторник, что подразделение ПВО, находящееся в состоянии повышенной готовности, было передислоцировано ближе к границе с Беларусью в связи с угрозой беспилотников. Генерал отказался уточнить, какие именно людские, технические и нейтрализующие ресурсы были направлены к границе в целях безопасности.

Военные эксперты и некоторые политики связывают последние два вторжения беспилотников с мерами дезориентации, применяемыми Украиной против российских беспилотников.

Читайте нас также:
#литва #дроны
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    30-го июля

    трудно искать черную кошку в темной комнате если ее там нет !

    10
    1
  • А
    Андрей
    30-го июля

    "неопознанный беспилотник, возможно, вторгся в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси рано утром в понедельник, пролетев над страной неустановленное время, но пока не был обнаружен."

    "Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти ...." далее вы помните, я надеюсь. А тем временем в Баларуссии - был обезврещен средствами ПВО/РЭБ беспилотник прилетевший известно откуда. Беспилотник упал без активации взрывпакета с тротиллом.

    Подробности смотрите в новостях из Беларуссии. Там, кстати, новости подаются без истерик.

    P.S. возвращаясь к новости про готовность дорог Европы к войне... А как они собираются воевать, если беспилотник, который, по их словам, они вели с территории Баларуссии, мог потеряться на территории Литвы? Ушёл с радаров, включил "шапку невидимку"?

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 401
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 419
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 451

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 23
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 24
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 34
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 42
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 39
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 55
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 23
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 24
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео