Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хватит! Сенатор призвал США выйти из НАТО 1 620

В мире
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Хватит! Сенатор призвал США выйти из НАТО
ФОТО: Unsplash

Американский сенатор Ли: без выхода из НАТО США втянут в исламистскую войну.

Сенатор США Майкл Ли заявил, что Вашингтону следует выйти из НАТО. Об этом он написал в социальной сети Х.

По мнению Ли, США следует выйти из НАТО, чтобы не быть втянутыми в исламистскую войну в Европе. Так он прокомментировал видеоролик с митинга мигрантов в Германии, на котором звучали лозунги: «Мы захватим Германию силой!», «Заменим немецкие законы законами шариата!» и другие.

«Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», — подчеркнул Ли.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США должны выйти из НАТО, поскольку им нет никакого смысла платить за безопасность Европы. Бизнесмен указал, что число терактов в европейских странах растет каждую неделю.

Читайте нас также:
#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го сентября

    Если США выйдут из НАТО,то это будет возможность обрести независимость,потому что у Европы,включая Канаду,возникнет множество проблем,особенно с сохранением на ворованного и с сохранением жизни евреев в странах Европы,включая руководство стран и Евросоюза,потому как мусульмане не будут долго разговаривать и спрашивать,почему я должен погашать за вас долги?Отрежут голову и всего делов то...

    12
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 177
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 298
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 497

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 24
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 23
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 29
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 18
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 54
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 60
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 24
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 23
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео