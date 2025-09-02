Хватит! Сенатор призвал США выйти из НАТО

Американский сенатор Ли: без выхода из НАТО США втянут в исламистскую войну.

Сенатор США Майкл Ли заявил, что Вашингтону следует выйти из НАТО. Об этом он написал в социальной сети Х.

По мнению Ли, США следует выйти из НАТО, чтобы не быть втянутыми в исламистскую войну в Европе. Так он прокомментировал видеоролик с митинга мигрантов в Германии, на котором звучали лозунги: «Мы захватим Германию силой!», «Заменим немецкие законы законами шариата!» и другие.

«Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», — подчеркнул Ли.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что США должны выйти из НАТО, поскольку им нет никакого смысла платить за безопасность Европы. Бизнесмен указал, что число терактов в европейских странах растет каждую неделю.