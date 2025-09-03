Baltijas balss logotype
Путин готов встретиться с Зеленским при одном условии 3 967

В мире
Дата публикации: 03.09.2025
Euronews
Путин готов встретиться с Зеленским при одном условии
ФОТО: Thought Co

Владимир Путин заявил в среду, что он открыт для личной встречи с Владимиром Зеленским, о которой его просил Дональд Трамп. Правда, переговоры, по словам российского президента, должны пройти в Москве.

Президент России Владимир Путин в среду выразил готовность провести личную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но только если тот приедет в Москву.

Российский лидер, выступая на пресс-конференции после парада Победы в Пекине, сообщил, что президент США Дональд Трамп попросил их сесть за стол переговоров и обсудить прекращение войны России в Украине.

"Я сказал, что да, это возможно, пусть приезжает в Москву", - сказал Путин.

"Я никогда не исключал возможности такой встречи, - уточнил он и добавил, намекая на то, что Зеленский не считается легитимным президентом Украины: А есть ли какой-то смысл в этих встречах?"

"Я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам", - подытожил Путин.

Кремль неоднократно поднимал вопрос о том, что срок президентских полномочий Зеленского истёк. Хотя по закону Украина не может проводить выборы, пока находится в состоянии войны и часть ее территории оккупирована.

Последнее заявление Путина прозвучало после серии встреч, организованных Трампом в августе, включая переговоры на Аляске, за которым быстро последовали ещё одни - с Зеленским и лидерами европейских стран и НАТО в Вашингтоне.

Встреча на Аляске не принесла видимых результатов, и, как говорил Трамп "цели не достигнуты, но хорошие шансы на это есть".

Теперь президент США настаивает на необходимости прогрессе в урегулировании конфликта России с Украиной, обещая, что последняя получит существенные гарантии безопасности в рамках любого будущего мирного соглашения, поскольку Европа будет "первой линией обороны".

Ухищрения Москвы

Москва ранее неоднократно отвергала возможность прямых переговоров Зеленского и Путина, ссылаясь на различные причины, например, на то, что подготовка ещё не завершена, ставя под сомнение легитимность Зеленского или вовсе говоря, что о таких встречах никто никогда и вовсе не договаривался.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, присутствовавший на саммите на Аляске в августе, заявил во вторник, что между Трампом и Путиным не было договоренности о встрече с украинским лидером.

В понедельник Путин, выступая на саммите ШОС, открыто обвинил Запад и НАТО в провоцировании украинского кризиса.

Он заявил собравшимся, что война стала "результатом госпереворота в Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом" - ссылка на кровавые протесты Евромайдана в Киеве, которые закончились отстранением от власти президента Виктора Януковича, поддерживаемого Кремлем, в 2014 году.

"Вторая причина кризиса - постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО", - добавил Путин.

Российский президент неоднократно выступал с подобными обвинениями в прошлом, не приводя доказательств.

Тем временем ВС РФ продолжают ежедневные бомбардировки Украины, запустив в среду в ночь на воскресенье более 500 беспилотников и два десятка ракет по нескольким регионам страны.

Российская армия также активизировала своё наступление на востоке с целью оккупировать всю Донецкую область.

(3)
  • С
    Сарказм
    4-го сентября

    С этим его предложением плешивого послали за русским военным кораблем не только украинцы, но и даже малахольный Трамп. Так что все эти сотрясения воздуха нужны исключительно для затягивания времени и как примитивненькая попытка очиститься от клейма агрессора и военного преступника

    3
    25
  • Д
    Дед
    3-го сентября

    В конституции Украины нет определения о том, что президент не может избираться во время войны или оккупации, а есть определено время, которое президент может находится на своей должности без выборов. На основании этого, Зеленский не президент и все, что он подпишет не имеет юридической силы и переговоры с ним вести бесполезно. По украинским законам получается, что и поговорить там не с кем. Любой подписавший договор не будет его выполнять, потому что подписанты будут объявлены не легитимными на момент подписания.

    33
    5
  • С
    Сарказм
    Дед
    4-го сентября

    Это тебе соловьев такую ересь рассказал? Чушь на постном масле. Констуитуция Украины четко запрещает проводить выборы во время войны, а также говорит, что до появления нового законно избранного президента, его обязанности продолжает исполнять старый. Точка, конец истории. Хотите нового президента, заключайте мир, будут выборы. Правда, единственной альтернативой Зеленскому по мнению украинцев на данный момент является Залужный. Вы кого больше предпочитаете? Хотя впрочем это не ваше рабское дело, вопрос кого захотят украинцы.

    4
    16
Видео