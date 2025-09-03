Путин готов встретиться с Зеленским при одном условии

Владимир Путин заявил в среду, что он открыт для личной встречи с Владимиром Зеленским, о которой его просил Дональд Трамп. Правда, переговоры, по словам российского президента, должны пройти в Москве.

Президент России Владимир Путин в среду выразил готовность провести личную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но только если тот приедет в Москву.

Российский лидер, выступая на пресс-конференции после парада Победы в Пекине, сообщил, что президент США Дональд Трамп попросил их сесть за стол переговоров и обсудить прекращение войны России в Украине.

"Я сказал, что да, это возможно, пусть приезжает в Москву", - сказал Путин.

"Я никогда не исключал возможности такой встречи, - уточнил он и добавил, намекая на то, что Зеленский не считается легитимным президентом Украины: А есть ли какой-то смысл в этих встречах?"

"Я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам", - подытожил Путин.

Кремль неоднократно поднимал вопрос о том, что срок президентских полномочий Зеленского истёк. Хотя по закону Украина не может проводить выборы, пока находится в состоянии войны и часть ее территории оккупирована.

Последнее заявление Путина прозвучало после серии встреч, организованных Трампом в августе, включая переговоры на Аляске, за которым быстро последовали ещё одни - с Зеленским и лидерами европейских стран и НАТО в Вашингтоне.

Встреча на Аляске не принесла видимых результатов, и, как говорил Трамп "цели не достигнуты, но хорошие шансы на это есть".

Теперь президент США настаивает на необходимости прогрессе в урегулировании конфликта России с Украиной, обещая, что последняя получит существенные гарантии безопасности в рамках любого будущего мирного соглашения, поскольку Европа будет "первой линией обороны".

Ухищрения Москвы

Москва ранее неоднократно отвергала возможность прямых переговоров Зеленского и Путина, ссылаясь на различные причины, например, на то, что подготовка ещё не завершена, ставя под сомнение легитимность Зеленского или вовсе говоря, что о таких встречах никто никогда и вовсе не договаривался.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, присутствовавший на саммите на Аляске в августе, заявил во вторник, что между Трампом и Путиным не было договоренности о встрече с украинским лидером.

В понедельник Путин, выступая на саммите ШОС, открыто обвинил Запад и НАТО в провоцировании украинского кризиса.

Он заявил собравшимся, что война стала "результатом госпереворота в Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом" - ссылка на кровавые протесты Евромайдана в Киеве, которые закончились отстранением от власти президента Виктора Януковича, поддерживаемого Кремлем, в 2014 году.

"Вторая причина кризиса - постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО", - добавил Путин.

Российский президент неоднократно выступал с подобными обвинениями в прошлом, не приводя доказательств.

Тем временем ВС РФ продолжают ежедневные бомбардировки Украины, запустив в среду в ночь на воскресенье более 500 беспилотников и два десятка ракет по нескольким регионам страны.

Российская армия также активизировала своё наступление на востоке с целью оккупировать всю Донецкую область.