Ким Чен Ын готовит любимую дочь-подростка к руководству Северной Кореей

В мире
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Уже почти в один рост с папой.

В программу обучения наследницы входит верховая езда.

Если верить фотографиям, северокорейский лидер Ким Чен Ын гостил в Китае вместе со своей дочерью Ким Чжу Э. На снимках видно, как он выходит из поезда на городском вокзале в сопровождении дочери, которую ранее называли «наиболее вероятным» преемником Кима. Она стоит позади своего отца, которого приветствуют официальные лица. Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) ранее называла дочь северокорейского лидера его «наиболее вероятным» преемником.

Ким Чен Ын крайне скрытен в том, что касается его семьи, и поэтому о ней известно очень немного. Например, его супруга Ли Соль Чжу впервые появилась на публике только в 2012 году.

Южнокорейские СМИ сообщали, что они поженились в 2009 году, а в 2010 году у них родился ребенок. Считается, что она также мать Ким Чжу Э, родившейся спустя несколько лет. Первые сообщения о Ким Чжу Э появились в 2013 году, после того как бывший баскетболист американец Деннис Родман совершил скандальную поездку в Северную Корею. Родман сказал, что провел время с семьей Кима, отдыхая на море, и «держал на руках их ребенка», которого он тогда называл Чжу Э.

kim99922.jpg

Даже северокорейские СМИ «подтверждают только, что она дочь Ким Чен Ына, не упоминая ее имени и возраста», говорит Федор Тертицкий, исследователь северокорейской политики из Университета Кукмин в Сеуле. «Ничего больше неизвестно, по крайней мере публично», — добавляет он. По его оценкам, ей может быть от 10 до 13 лет. В ходе закрытого брифинга в прошлом году южнокорейская разведка NIS сообщила своим политикам, что Ким Чжу Э никогда не училась в официальном учебном заведении и получала в Пхеньяне домашнее образование. По сведениям NIS, она увлекается верховой ездой, плаванием и лыжным спортом. Один из участников брифинга позже рассказал журналистам, что Ким Чен Ын особенно доволен ее навыками верховой езды. NIS сообщила, что у нее еще есть старший брат и младший брат или сестра, которые никогда не появлялись на публике.

Ким Чжу Э дебютировала на публике в ноябре 2022 года, посетив испытание ракеты вместе со своим отцом, и с тех пор ее неоднократно видели рядом с ним как на военных, так и на гражданских мероприятиях. Недавно, на праздновании Нового года на стадионе «1 мая» в Пхеньяне, она и ее отец поцеловали друг друга в щеку.

В декабре 2023 года они присутствовали на запуске межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты «Хвасон-18», самой совершенной ракеты дальнего действия в арсенале страны. Она также была рядом с Кимом во время запуска разведывательного спутника «Маллигён-1» в ноябре того же года. Пхеньян заявил, что этот спутник позволит Ким Чен Ыну увидеть Белый дом.

#северная корея
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
