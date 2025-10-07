Высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о вине стран Балтии и Польши в развязанной Россией войне против Украины вызвали резкую реакцию в Варшаве и странах Балтии, пишет LETA со ссылкой на TVP.

В интервью венгерскому YouTube-каналу Partizan Меркель утверждала, что она и президент Франции Эммануэль Макрон в 2021 году хотели провести прямые переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, однако отказ Польши и стран Балтии поддержать эту идею якобы способствовал разрыву дипломатических связей между Россией и Европейским союзом. Это, в свою очередь, позже привело к повторному вторжению России в Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник заявил, что утверждение Меркель о том, будто Варшава возражала против таких переговоров, столь же достоверно, как и написанное в её мемуарах, что никто из Центральной Европы не протестовал против газопровода Nord Stream.

"Посмотрите, как правительство Германии отреагировало на мои слова в 2007 году о том, что нам не нравится, когда соглашения заключаются за нашей спиной. Поэтому канцлер, вероятно, просто забыла, как её собственное правительство реагировало на наши протесты", – напомнил Сикорский.

"Ангела Меркель своим необдуманным интервью доказала, что она – одна из самых вредных для Европы немецких политиков за последнее столетие", – написал в соцсети X бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Министр региональной политики Польши и бывший посол в России Катажина Пельчинская-Наленч указала, что высказывания Меркель выгодны Москве.

"Обвинять в развязывании войны только потому, что кто-то вовремя не сел за стол переговоров с Россией и не поклонился достаточно низко Москве – абсурд", – заявила она.

Схожего мнения придерживаются и политики Латвии, Литвы и Эстонии.

Бывший премьер-министр Латвии, а ныне старший советник по вопросам геополитики в международном агентстве стратегических коммуникаций Kreab Кришьянис Кариньш отметил, что в 2021 году многие страны, в том числе Германия, не понимали Россию, но выразил удивление тем, что после всего произошедшего в Украине Меркель до сих пор так считает.

"Путин действует так, как он действует, и единственный выбор Запада – либо подчиниться, либо противостоять. Удивительно, что бывший канцлер Германии сегодня говорит такое, когда, казалось бы, всем уже ясно, что собой представляет Россия. Я рад, что у нового канцлера Германии Фридриха Мерца другие взгляды, не такие, как у Меркель", – заявил Кариньш.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в X подчеркнул, что в этой агрессии виновата только Россия. "Говорить, что страны Балтии или Польша виновны в агрессии России против Украины – не только дерзко, но и попросту неверно. (...) Истинная причина – отказ Путина принять распад СССР и прежняя уступчивость Запада, который игнорировал явные сигналы предупреждения", – отметил Цахкна.

Тем временем бывший посол Польши в США Марек Магеровски раскритиковал СМИ за преувеличение высказываний Меркель. "Бывший канцлер лишь сказала, что страны Балтии и Польша не согласились с новым форматом переговоров ЕС с Россией. Между этим утверждением и формулировкой, что "Польша несёт ответственность за войну Путина", – довольно большая дистанция", – подчеркнул Магеровски.