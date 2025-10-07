Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Высказывания Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии 1 368

В мире
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Высказывания Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии
ФОТО: Youtube

Высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о вине стран Балтии и Польши в развязанной Россией войне против Украины вызвали резкую реакцию в Варшаве и странах Балтии, пишет LETA со ссылкой на TVP.

В интервью венгерскому YouTube-каналу Partizan Меркель утверждала, что она и президент Франции Эммануэль Макрон в 2021 году хотели провести прямые переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, однако отказ Польши и стран Балтии поддержать эту идею якобы способствовал разрыву дипломатических связей между Россией и Европейским союзом. Это, в свою очередь, позже привело к повторному вторжению России в Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник заявил, что утверждение Меркель о том, будто Варшава возражала против таких переговоров, столь же достоверно, как и написанное в её мемуарах, что никто из Центральной Европы не протестовал против газопровода Nord Stream.

"Посмотрите, как правительство Германии отреагировало на мои слова в 2007 году о том, что нам не нравится, когда соглашения заключаются за нашей спиной. Поэтому канцлер, вероятно, просто забыла, как её собственное правительство реагировало на наши протесты", – напомнил Сикорский.

"Ангела Меркель своим необдуманным интервью доказала, что она – одна из самых вредных для Европы немецких политиков за последнее столетие", – написал в соцсети X бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Министр региональной политики Польши и бывший посол в России Катажина Пельчинская-Наленч указала, что высказывания Меркель выгодны Москве.

"Обвинять в развязывании войны только потому, что кто-то вовремя не сел за стол переговоров с Россией и не поклонился достаточно низко Москве – абсурд", – заявила она.

Схожего мнения придерживаются и политики Латвии, Литвы и Эстонии.

Бывший премьер-министр Латвии, а ныне старший советник по вопросам геополитики в международном агентстве стратегических коммуникаций Kreab Кришьянис Кариньш отметил, что в 2021 году многие страны, в том числе Германия, не понимали Россию, но выразил удивление тем, что после всего произошедшего в Украине Меркель до сих пор так считает.

"Путин действует так, как он действует, и единственный выбор Запада – либо подчиниться, либо противостоять. Удивительно, что бывший канцлер Германии сегодня говорит такое, когда, казалось бы, всем уже ясно, что собой представляет Россия. Я рад, что у нового канцлера Германии Фридриха Мерца другие взгляды, не такие, как у Меркель", – заявил Кариньш.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в X подчеркнул, что в этой агрессии виновата только Россия. "Говорить, что страны Балтии или Польша виновны в агрессии России против Украины – не только дерзко, но и попросту неверно. (...) Истинная причина – отказ Путина принять распад СССР и прежняя уступчивость Запада, который игнорировал явные сигналы предупреждения", – отметил Цахкна.

Тем временем бывший посол Польши в США Марек Магеровски раскритиковал СМИ за преувеличение высказываний Меркель. "Бывший канцлер лишь сказала, что страны Балтии и Польша не согласились с новым форматом переговоров ЕС с Россией. Между этим утверждением и формулировкой, что "Польша несёт ответственность за войну Путина", – довольно большая дистанция", – подчеркнул Магеровски.

Читайте нас также:
#война рф и украины #меркель
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • AE
    Al Ekses
    7-го октября

    Вопрос «Армянскому Радио»: чем Острая критика отличается от Резкой критики? Ответ: ничем, и там и сям это реакция на Горькую правду.

    27
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины
Изображение к статье: Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины
Росархив приостановил доступ исследователей к делам жертв политических репрессий
Изображение к статье: Иногда напрашиваются не совсем приятные аналогии.
Изображение к статье: Нобелевский лауреат исчез: ему не смогли даже сообщить о его награде
Нобелевский лауреат исчез: ему не смогли даже сообщить о его награде 186
Изображение к статье: Неожиданно: Алиев позвонил Путину с поздравлениями
Неожиданно: Алиев позвонил Путину с поздравлениями 8 224
Изображение к статье: В Европе падает поддержка увеличения расходов на оборону
В Европе падает поддержка увеличения расходов на оборону 180
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 190

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 6
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 13
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 21
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 16
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 30
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 21
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 6
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 13
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео