Цены на российскую нефть Urals упали до 36,61 доллара за баррель. Это рекорд за последние два с половиной года.

Стоимость российской нефти марки Urals, поставляемой из порта Новороссийска, в минувший четверг, 13 ноября, опустилась до 36,61 доллара за баррель.

Это стало самым низким показателем с марта 2023 года, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Argus Media. На следующий день, 14 ноября, стоимость нефти немного выросла, цитирует "Медуза".

Цены на нефть из России на международных рынках начали падать после того, как 22 октября США объявили о санкциях против компаний «Роснефть» и «Лукойл». Санкции вступят в силу 21 ноября. Нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки и ищут альтернативные источники поставок, отмечает Bloomberg.