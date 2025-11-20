Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай дал важные гарантии Германии 0 557

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Китай дал важные гарантии Германии
ФОТО: Global Look Press

Китай гарантировал Германии, что сохранит поставки критически важного сырья и редкоземельных металлов. Об этом заявил министр финансов этой европейской страны Ларс Клингбайль, комментируя результаты своей четырехдневной поездки в Азию. Его процитировало Bloomberg.

По его словам, он получил от китайской стороны четкое обязательство, о котором Берлин напомнит Пекину, если возникнет необходимость.

Агентство отметило, что Германия и Китай пытаются покончить с напряженностью, которая обострилась между двумя государствами в последние месяцы, после того как КНР ужесточила экспортный контроль, а немецкий МИД в свою очередь отложил запланированный визит своего главы в Китай.

Подчеркивается также, что Клингбайль был скуп на детали, и поэтому неясно, выполнит ли Пекин свои обещания. Последнее особенно важно, так как у Германии и Европейского союза очень мало рычагов влияния на китайскую сторону. В то же время ФРГ считается крупнейшим покупателем китайских редкоземельных магнитов. И если их экспорт в США в октябре вырос и достиг максимума с января, то поставки в Германию сократились второй месяц подряд.

Отмечается также, что Клингбайль посещал Китай не только ради решения вопроса о доступе к критически важному сырью. Еще одной задачей было убедить КНР повлиять на российские власти в вопросе о конфликте на Украине. Однако, как пишет Bloomberg, призывы министра финансов не увенчались успехом.

Читайте нас также:
#торговля #дипломатия #внешняя торговля #экономика #Китай #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео