Итальянец оделся как покойная мать, чтобы оформить на себя ее пенсию

В мире
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Итальянец оделся как покойная мать, чтобы оформить на себя ее пенсию
ФОТО: pixabay

В муниципалитете Борго-Вирджилио на севере Италии правоохранители разоблачили 57-летнего мужчину, который присваивал пенсию покойной матери, тело которой три года хранил в подвале, сообщает Corriere della Sera.

Итальянец в течение трех лет после смерти матери продолжал получать ее пенсию, не сообщая о ситуации властям.

Когда срок действия паспорта покойной женщины истек, житель Борго-Вирджилио решил надеть платье и парик и, выдавая себя за собственную покойную мать, пришел подавать документы на новый паспорт.

Сотрудники муниципального отдела вызвали правоохранителей, которые в результате проверки выяснили, что мать 57-летнего мужчины умерла в 2022 году от естественных причин, но он все это время присваивал ее пенсию.

Останки пожилой женщины, которые к тому времени уже мумифицировались, были доставлены в морг для проведения расследования.

57-летнему мужчине могут быть предъявлены обвинения в сокрытии тела и мошенничестве.

#криминал #Италия #мошенничество #паспорт #подвал
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
