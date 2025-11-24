Baltijas balss logotype
Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе 0 658

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
ФОТО: пресс-фото

Встреча украинского и американского президентов в Белом доме пока не запланирована.

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США на этой неделе не запланирована. Об этом сообщили Общественному источники в Белом доме.

Как известно, ранее СМИ писали о том, что существует запрос с украинской стороны о встрече двух президентов в Вашингтоне для согласования условий "мирного плана" до дедлайна Трампа, который заканчивается 27 ноября в четверг. Также медиа писали, что Белый дом условием для встречи Трампа с Зеленским выдвинул продуктивные переговоры в Женеве.

Кроме того, как сообщил журналист The Financial Times Кристофер Миллер в сети Х, вопрос поездки Зеленского в Вашингтон рассматривается в Офисе президента с прошлой недели, когда началось это новое давление Трампа.

"Есть два лагеря: один считает, что Зеленскому нужно поехать в Вашингтон, чтобы лично обсудить это с Трампом; другой боится, что все может пойти не так... и привести к серьезной неудаче. Поедет ли снова Зеленский в Вашингтон, будет зависеть от результатов переговоров и от того, верят ли украинцы, что есть что-то, под чем они могут подписаться, не продавая страну", - написал Миллер.

#США #Украина #дипломатия #переговоры #белый дом #политика
