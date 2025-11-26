На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр показывает, что она права.

В прошлый четверг в интернете распространился пост министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард. В публикации утверждается, что с тех пор, как в 2022 году Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, импорт ЕС из России превысил объем помощи, направляемой Киеву.

По словам Стенергард, "европейские страны (ЕС) и Европа" оказали Украине помощь в размере 187 миллиардов евро.

"За тот же период мы импортировали российской нефти и газа на сумму 201 миллиард евро", - сказала Стенергард. "А если добавить другие импортные товары, то общая сумма составит 311 миллиардов евро".

Министр заявила журналистам в Брюсселе, что это представляет собой "негативную поддержку Украины в размере 124 миллиардов евро".

Ее расчеты в целом точны, в зависимости от того, какие данные использовались и как определялась "помощь".

Сколько Европа импортирует из России?

После полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввёл санкции на российские энергоносители, стремясь снизить сильную довоенную зависимость Европы от российской нефти и газа.

По данным Евростата, с начала вторжения импорт Европы из России сократился примерно на 89 %, но остается значительным.

По данным независимого Центра исследований в сфере энергетики и чистого воздуха (CREA), с февраля 2022 года страны-члены ЕС закупили российское ископаемое топливо - нефть, нефтепродукты, трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ) - на сумму более 216 миллиардов евро.

Согласно данным, опубликованным Европейской комиссией, с февраля 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине более 187 миллиардов евро, из которых около 35 % приходится на льготные кредиты.

The Cube обратился в Европейскую комиссию, которая сослалась на эту цифру.

Исходя из этого, данные Стенергард в целом соответствуют действительности: с начала войны Европа действительно импортировала из России больше — в частности, российскую нефть и газ — чем потратила на помощь Украине.

Исследование Кильского института, который отслеживает выделенную Украине помощь, показывает, что по его определению выделенной помощи, первоначально эта сумма была меньше.

Выделенные средства демонстрируют, что правительства согласились предоставить, а не то, что было полностью выплачено. Фактические выплаты могут быть меньше или занять больше времени.

По данным Кильского института, с начала вторжения учреждения ЕС и государства-члены уже выделили Украине 150 млрд евро.

Если рассматривать географическую Европу в целом, включая страны, не входящие в ЕС, такие как Норвегия, Швейцария, Исландия и Великобритания, то общая сумма выделенной помощи составляет 177 миллиардов евро.

Помимо выделенных средств, европейские правительства взяли на себя дополнительные обязательства, но еще не выделили обещанную помощь.

Для ЕС и его государств-членов общая сумма обязательств составляет 214 миллиардов евро. Для всей географической Европы общая сумма обязательств достигает 273 млрд евро.

Это сокращает разрыв между цифрами российского импорта и помощи, но не обязательно ликвидирует его.

Цифры Кильского института также не включают расходы на прием украинских беженцев, которые взяли на себя европейские страны.

Кильский институт утверждает, что в гипотетической верхней оценке, при которой предполагается, что все украинские беженцы полагаются на государственную поддержку, Европа потратила бы 160 миллиардов евро на размещение украинских беженцев с 2022 года. Фактическая цифра, вероятно, ниже.

Несмотря на то, что объём гуманитарной помощи остаётся относительно стабильным, оценки Кильского института показывают, что военная помощь Киеву резко сократилась с лета.

Военные ассигнования европейских стран Украине сократились на 57% по сравнению с первым полугодием, когда Европа вмешалась и расширила свою военную поддержку, чтобы восполнить пробел, оставленный США.

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза к декабрю достичь соглашения о покрытии военных и финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет. Эта сумма оценивается в 135,7 миллиарда евро, говорится в письме, отправленном лидерам ЕС в понедельник и, попавшем в распоряжение Euronews. В документе представлены три основных варианта, которые европейские страны-члены могли бы использовать для поддержки Киева.