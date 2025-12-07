Baltijas balss logotype
Пекин готовится заглушить сигал Starlink над Тайванем при помощи тысяч дронов 1 206

В мире
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народно-освободительные дроны Китая закружат над мятежным островом.

Народно-освободительные дроны Китая закружат над мятежным островом.

Устройства сформируют сплошную зону радиоподавления — своеобразный «электромагнитный щит».

Китай просчитал сценарий нейтрализации сети Starlink с помощью роя дронов над территорий равной площади Тайваня

Специалисты из Университета Чжэцзяна и Пекинского технологического института выполнили компьютерное моделирование, оценивающее возможности подавления спутниковой системы Starlink.

Согласно расчетам для полной блокировки Starlink над территорией Тайваня, потребуется группировка из 1 000–2 000 беспилотных аппаратов, оснащённых оборудованием для создания радиопомех.

Оптимальная конфигурация, согласно модели, предполагает использование 935 дронов. Эти аппараты должны быть выстроены в синхронизированную сеть на высоте 19 км над землёй, при этом расстояние между соседними узлами составит от 4,8 до 9,6 км.

При таком размещении устройства сформируют сплошную зону радиоподавления — своеобразный «электромагнитный щит».

Его мощности хватит, чтобы заглушить сигнал даже при развёрнутой орбитальной группировки Starlink, насчитывающей более 10 000 спутников. Если же использовать менее продвинутые генераторы помех, число дронов придётся увеличить до 2 000, а их расположение сделать более плотным.

В основе симуляции — актуальные данные о системе Starlink. Моделирование охватывало территорию, сопоставимую по площади с Тайванем, и длилось 12 часов.

Надо отметить, что дроны не единственный возможный носитель системы подавления. В качестве альтернативы могут выступать высотные аэростаты или самолёты. Это придаёт решению важные преимущества: относительно низкую стоимость и оперативность развёртывания.

Читайте нас также:
#технологии #starlink #Тайвань #дроны #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    7-го декабря

    Им ещё долететь надо. Там, по моему ближайшая точка меж материком и островом, что то около 140 км. Управление и сигнал на таком растоянии весьма проблематичен. Так что это китайский пропогандисткий фуфел, скорей всего.

    0
    1

