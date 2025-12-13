Baltijas balss logotype
Австралийских подростков до 16 лет отлучили от соцсетей, как это работает 0 147

В мире
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Для большинства молодых людей это не стало неожиданностью.

Для большинства молодых людей это не стало неожиданностью.

Юношеству предложили заняться спортом, чтением и игрой на музыкальных инструментах.

В Австралии вступил в силу закон, который обязывает крупнейшие соцсети, включая TikTok, YouTube, Instagram и Facebook, блокировать доступ подросткам до 16 лет. Об этом пишет Reuters.

"Мой плейлист из 1400+ песен на YouTube удалят, и Reddit тоже, у меня ноль друзей... Я буду совсем один в следующие три года, пока мне не исполнится 16", — приводит агентство цитату одного из подростков.

По данным правительства Австралии, только в TikTok уже деактивировали порядка 200 тысяч аккаунтов, а «сотни тысяч» будут заблокированы в ближайшие дни. Штрафы за нарушение закона грозят только платформам, а не детям и их родителям.

"Это принесет огромные перемены. Это одно из крупнейших социальных и культурных изменений, с которыми сталкивалась наша страна", - заявил премьер-министр страны Энтони Албанезе

Премьер призвал детей «начать заниматься новым видом спорта, освоить музыкальный инструмент или наконец прочитать ту книгу, которая уже давно ждет своего часа на вашей полке».

Что об этом говорят правозащитные организации?

Amnesty International Australia назвала запрет «неэффективным быстрым решением». Там считают, что он изолирует детей от поддержки, которую они находят в сети. Вместо того чтобы сделать платформы безопаснее (например, регулировать алгоритмы), государство просто отрезало от них детей.

В Human Rights Law Centre (HRLC) указывают на нарушение прав ребенка. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, дети имеют право на доступ к информации и свободу самовыражения.

Кроме того, правозащитников волнует вопрос конфиденциальности. Чтобы отфильтровать детей, платформам придется проверять документы у всех пользователей, включая взрослых.

#Австралия #facebook #TikTok #instagram #социальные сети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
