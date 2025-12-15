Женщина в Марупе отравила своего сожителя и ребенка, а потом пыталась наложить на себя руки

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Женщина в Марупе отравила своего сожителя и ребенка, а потом пыталась наложить на себя руки

По делу о попытке двойного убийства, произошедшей на прошлой неделе в Марупе, арестована женщина, сообщило ЛТВ.

Подробности сообщаются такие: женщина, предположительно из-за семейного конфликта, 8 декабря в Марупе отравила своего сожителя и ребёнка пока неизвестным веществом, а затем попыталась лишить жизни и себя.

Медикам удалось спасти всех членов семьи. Женщина арестована по подозрению в попытке двойного убийства, полиция продолжает расследование.

Согласно информации передачи, всех троих обнаружила родственница и вызвала Службу неотложной медицинской помощи (СНМП).

Представитель СНМП Арита Фреймане подтвердила, что в указанный день служба получила вызов в Марупе по поводу состояния здоровья. Она отметила, что на место происшествия прибыли три бригады медиков, которые доставили трёх человек в больницу в стабильном состоянии и в сознании; один из пострадавших был несовершеннолетним.

В свою очередь заместитель начальника 1-го отдела Управления криминальной полиции Риги Вячеслав Гудовский подтвердил, что начат уголовный процесс по факту обнаружения в частном доме в Марупе семьи — трёх человек, находившихся под сильным воздействием медикаментов.

Уголовное производство начато по пункту 4 статьи 15 и пункту 2 статьи 118 Уголовного закона — за попытку убийства двух лиц, после чего подозреваемая попыталась совершить самоубийство, отравив себя веществом пока неизвестного происхождения.

Гудовский сообщил, что назначены экспертизы и выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала.

Полиция не раскрыла программе более подробную информацию ни о пострадавших, ни об арестованной. Известно, что ребёнок, которого отравила собственная мать, является малолетним — ему ещё не исполнилось 14 лет.

#полиция #преступления #дети #арест
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
