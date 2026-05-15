16 мая 2026 года вспоминаются мученики Тимофей и Мавра Фиваидские. После имя святой стала звучать и как Марфа. Она получила прозвище Рассадница, потому что в этот день было принято высаживать рассаду.

О чем вспоминают в Церкви 16 мая 2026 года

Юный церковный чтец Тимофей и его молодая жена Мавра жили в III-IV веках. Мужчина был хорошо образован и очень набожен - он был переписчиком и хранителем богослужебных книг. Жили они при самом грозном борце с христианством императоре-язычнике Диоклетиане.

И вот злые люди донесли на Тимофея, что он скрывает у себя в доме запрещенную религиозную литературу и не сдает их для уничтожения. Его схватили и начали пытать, но он отказывался кланяться языческом идолам. К тому моменту со дня их свадьбы прошло лишь 20 дней. Тогда правитель города Ариан решил прибегнуть к хитрости. Он убедил Мавру нарядиться, умаслить себя благовониями и накраситься, чтобы уговорить супруга отказаться от веры. Однако супруг просил своего отца пресвитера Пиколпоса, который присутствовал на экзекуции, закрыть ему лицо своими одеждами, чтобы не видеть и не чувствовать Мавры как источника вожделения.

Жена усовестилась и по слову мужа пошла к властителю, открылась в том, что она христианка и заявила, что хочет разделить участь мужа. Ее ужасно мучили, но она оставалась неизменно невредимой. А когда ее бросили в котел с кипятком, то она прокричала правителю, что вода не слишком горяча и, когда тот сам подошел проверить температуру воды, плеснула в него кипятком. Благодаря помощи Божией ничто не портило прекрасное тело и лик Мавры.

Тогда супругов распяли на крестах напротив друг друга. Оба они терпели муки, к Мавре даже подступался бес, но она смогла преодолеть наваждение и, как только дьявол отошел, появился ангел Господень. Он взял ее за руку и вознес на небо, показав, что ей и ее супругу там уготованы райские наслаждения. Спустя 9 дней мук они скончались. Их тела выкупили другие христиане и с честью похоронили. Мощи их стали чудотворными, многие получали от них исцеления.

Смысл праздника

Любовь небесная сильнее любви земной, но вместе они – вообще нереальная силища.

Что можно делать 16 мая 2026 года

В этот день принято сажать рассаду молодой капусты.

Принято засевать на огороды семена.

В этот день принято варить щи – из квашеной капусты ил свежей крапивы.

Также в этот день есть традиция варить кашу на молоке, которая носит название мавринской.

Нужно оказать внимание своему супругу, чтобы весь год жить душа в душу.

Что нельзя делать 16 мая 2026 года