СБУ утверждает, что подорвала российскую подлодку в порту Новороссийска на территории РФ. Обнародовано видео со взрывом.

Украинские подводные дроны «Sub Sea Baby» подорвали российскую подлодку класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo), которая находилась в порту Новороссийска, утверждает Служба безопасности Украины.

Украинская спецслужба опубликовала в соцсетях видео, на котором запечатлен предполагаемый взрыв подлодки в порту. «В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя», — говорится в заявлении СБУ.

На борту подлодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые российские войска используют для ударов по территории Украины, заявили в спецслужбе. Стоимость одной подлодки класса «Варшавянка» в спецслужбе оценили приблизительно в 400 миллионов долларов.

Служба безопасности Украины впервые атаковала российскую подводную лодку с помощью дронов. Целью стала субмарина проекта «Варшавянка», с которой осуществлялись пуски ракет «Калибр» по территории Украины. Стоимость подлодки оценивается примерно в 400 миллионов долларов. После удара она получила критические повреждения и фактически выведена из строя. Атаку выполнили подводные дроны Sea Baby, ранее применявшиеся против российских «теневых» танкеров. С учётом санкций строительство замены может стоить уже до 500 миллионов долларов.

Независимых подтверждений информации о подрыве подлодки в Новороссийске не поступало. Минобороны РФ не комментировало заявление СБУ.

