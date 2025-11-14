Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что количество российских судов, угрожающих водам Соединенного Королевства, увеличилось на 30 процентов. Его слова приводит «Би-би-си».

Хили подчеркнул, что происходящее свидетельствует о росте «агрессии» Москвы, которая распространяется и на Европу. По мнению главы Минобороны Британии, активность российских подводных лодок в Северной Атлантике сравнима с уровнем во время холодной войны.

В связи с этим ВВС и флот Британии усилили наблюдение в регионе. По словам Хили, Лондон запустил патрульный самолет P-8 RAF, который следит за активностью на море, включая передвижение российских кораблей. «Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами. Но эти самолеты позволяют нам сказать [президенту России Владимиру] Путину: "Мы следим за вами, мы охотимся на ваши подводные лодки"», — признался Хили.

Напомним, спецназ Королевской морской пехоты Великобритании готовится к осуществлению прибрежных рейдов и захвату нефтяных вышек у берегов России.

