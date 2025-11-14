Baltijas balss logotype
«Путин, мы следим за вами!» В Британии признались в охоте за российскими подлодками 1 740

В мире
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Путин, мы следим за вами!» В Британии признались в охоте за российскими подлодками
ФОТО: Global Look Press

Глава Минобороны Британии Хили: Лондон отслеживает и охотится за подлодками России.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что количество российских судов, угрожающих водам Соединенного Королевства, увеличилось на 30 процентов. Его слова приводит «Би-би-си».

Хили подчеркнул, что происходящее свидетельствует о росте «агрессии» Москвы, которая распространяется и на Европу. По мнению главы Минобороны Британии, активность российских подводных лодок в Северной Атлантике сравнима с уровнем во время холодной войны.

В связи с этим ВВС и флот Британии усилили наблюдение в регионе. По словам Хили, Лондон запустил патрульный самолет P-8 RAF, который следит за активностью на море, включая передвижение российских кораблей. «Россия бросает нам вызов, она испытывает нас, она наблюдает за нами. Но эти самолеты позволяют нам сказать [президенту России Владимиру] Путину: "Мы следим за вами, мы охотимся на ваши подводные лодки"», — признался Хили.

Напомним, спецназ Королевской морской пехоты Великобритании готовится к осуществлению прибрежных рейдов и захвату нефтяных вышек у берегов России.

Читайте: «Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии предупредил Путина

#безопасность #Британия #оборона #Россия #политика
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    15-го ноября

    мы следим за вами !!! только найти никого не можем , из=за своей тупости !!!!!!

    5
    2

