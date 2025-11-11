Baltijas balss logotype
Британский спецназ готовится к захвату российских судов и нефтяных вышек 4 1845

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Британский спецназ готовится к захвату российских судов и нефтяных вышек
ФОТО: Global Look Press

MWM: Великобритания готовится к рейдам и захватам нефтяных вышек у берегов России.

Спецназ Королевской морской пехоты Великобритании готовится к осуществлению прибрежных рейдов и захвату нефтяных вышек у берегов России. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Учения проходили в период роста напряженности между Россией и Западным блоком, при этом в случае дальнейшей эскалации военных действий ожидаются нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру», — говорится в материале.

Вооруженные силы (ВС) Великобритании задействовали силы специального назначения Королевской морской пехоты из 42-го и 47-го подразделений коммандос в составе оперативной группы для тайной высадки на корабли и захвата вышек.

По данным издания, учения велись в восточной части Балтийского моря, недалеко от украинского театра боевых действий.

Ранее бывший начальник штаба обороны Великобритании Николас Хьютон признал, что НАТО ведет прокси-войну на Украине. Он добавил, что в настоящее время конфликт вредит Киеву больше, чем Москве.

#Европа
Оставить комментарий

(4)
  • полосатый конь
    полосатый конь
    12-го ноября

    Мощный заголовок ! Прям пираты-беспредельщики !

    3
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го ноября

    "По данным издания, учения велись в восточной части Балтийского моря, недалеко от украинского театра боевых действий" ВВ! А что вы там курите? Восточная часть Балтийского моря -- это Эстония. И вы считаете что она недалеко от Украины! Вы зачем дебилам статьи заказываете?

    32
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го ноября

    Пытались вымуштровать эстонцев - те экзамен по захвату танкера провалили с треском. Пора и самим учителям огре.бать...

    22
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    11-го ноября

    Бессмертные или идиоты,подставляющие свой остров под .....

    31
    0
Читать все комментарии

