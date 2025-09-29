«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 5 1480

В мире
Дата публикации: 29.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
ФОТО: Global Look Press

Министр обороны Британии обратился к Путину с посланием о конфликте на Украине.

Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием о конфликте на Украине. Его слова приводит Sky News.

«Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. (...) Соглашайтесь на мир», — сказал Хили, выступая на съезде Лейбористской партии.

Глава британского военного ведомства добавил, что считает безопасность Украины неотъемлемой составляющей безопасности самой Великобритании, и подчеркнул, что Лондон продолжит поддержку Киева.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России нужно «проснуться и принять реальность». Он добавил, что позиция американской администрации по урегулированию конфликта на Украине не изменилась, и Вашингтон продолжит работу ради достижения мира.

