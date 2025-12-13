С 2027 года 155-мм боеприпасы, производимые в стране, будут полностью совместимы с новым вооружением.

Литовское Министерство обороны подписало договор о покупке самоходных гаубиц Caesar Mk II.

Как сообщило Минобороны в среду, договор с французской оборонной компанией KNDS France оценивается в 252 млн евро, это вторая закупка этих систем и крупнейшая покупка Литвы у Франции.

«Эти системы огневой поддержки повысят боевую мощь и мобильность Вооружённых сил Литвы на поле боя. Модернизированная платформа, в разработке которой Литва также принимала участие, отличается усиленной бронированной кабиной, более мощным двигателем, передовыми системами управления и большей устойчивостью в сложных боевых условиях», — говорится в сообщении.

Как утверждает министерство, новое поколение 155-мм гаубиц Caesar Mk II с колёсной формулой 6×6 считается одной из самых современных артиллерийских платформ в мире, прошедшей испытания в реальных боевых условиях в Украине.

"Выбор Ceaser Mk II — важный шаг в повышении обороноспособности Литвы и чёткий сигнал о расширении сотрудничества с Францией. Эти современные системы обеспечат литовской армии большую мобильность и огневую мощь, а более тесное партнерство с оборонным сектором Франции укрепит наши связи с важным союзником», — приведены в сообщении слова министра Робертаса Каунаса.

Согласно достигнутой договорённости, Литва получит не только сами артиллерийские системы, но и полный пакет логистических и интеграционных решений: обучение, тренажёры, запасные части.

Также был подписан договор о промышленном сотрудничестве, в рамках которой KNDS France инвестирует 12 млн евро в строительство и оснащение ремонтных мастерских в Литве. Приобретя вторую партию Caesar Mk II, Литва станет второй страной с наибольшим количеством таких систем после Франции.

Проект включён в инвестиционный план SAFE. С 2027 года 155-мм боеприпасы, производимые в Литве, будут полностью совместимы с новым вооружением. Ceaser — одна из немногих колёсных 155-мм самоходных артиллерийских систем, производимых НАТО и Европейским союзом, прошедших практические испытания на поле боя. Эта система уже используется или планируется к закупке другими союзниками по НАТО: Бельгией, Чехией, Францией, Эстонией, Словенией, Хорватией и Португалией.

Как сообщало агентство BNS, в проекте бюджета на следующий год правительство запланировало выделить на оборону 4,8 млрд евро или 5,38 процента валового внутреннего продукта страны.

