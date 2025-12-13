Неожиданная инициатива от партии «Национальное объединение» прозвучала на этой неделе. Как пишет Le Monde, если Марин Ле Пен или Жордан Барделла придут к власти, во Франции могут возобновить работу публичные дома, закрытые по закону 1946 года.

Инициатором предложения выступил 39-летний депутат «Национального объединения» Жан-Филипп Танги, отвечающий в парламенте за вопросы бюджета. «Я собираюсь предложить возобновить работу публичных домов, но управляемых самими проститутками, по кооперативному принципу», – заявил Танги удивленным членам финансовой комиссии.

В беседе с Le Mondе политик рассказал, что готовит законопроект «в этом направлении». Первая версия уже готова, но нуждается в доработке. Законопроект поддержала лидер партии Марин Ле Пен.

Этот «неожиданный проект», как пишет Le Monde, способен разжечь дискуссию о проблеме проституции в обществе и о правовых рамках, в которых она должна существовать.

По словам Танги, в юности он был волонтером объединения «Женский автобус» в Булонском лесу, которое помогало секс-работницам. «Тогда я увидел нищету, страдание, ежедневный ужас, в котором жили эти женщины», — говорит он, добавляя, что встречал в Париже «пожилых проституток, которые очень гордились своей профессией».

Уже тогда он понял, что сложившаяся ситуация не работает. Закон, принятый во время правления президента-социалиста Франсуа Олланда и направленный на наказание клиентов, по мнению Танги, лишь ухудшил положение вовлеченных в проституцию людей. Запрет для клиентов вынуждает секс-работниц скрываться, работать во все более сложных и опасных условиях. «Их избивают, иногда перерезают горло, и никто об этом не говорит!» — возмущается Танги в интервью Le Monde. Действующую систему политик называет «апофеозом буржуазного лицемерия».

«Императрицы в своем королевстве»

Чтобы улучшить положение вещей, Жан-Филипп Танги предлагает вернуть «дома терпимости», как это было во Франции с 1804 по 1946 год, но теперь — по принципу кооперативов. По задумке соратника Марин Ле Пен, секс-работницы больше не будут подчиняться сутенерам, а станут «императрицами в своем королевстве».

Принятие такого закона признало бы проституцию формой труда и позволило бы работницам секс-индустрии платить взносы, получать право на пособие по безработице или пенсию. Законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время, хотя эта тема и не является ключевой заботой партии, признает Жан-Филипп Танги в интервью RTL.

Танги — восходящая звезда французских крайне правых и один из символов обновления партии. Он открытый гей, выступающий за однополые браки и участвующий в прайдах. Поддерживал закрепление права на аборты в Конституции. Его позиция нетипична для традиционной ультраправой повестки.

Ранее крайне правое «Национальное объединение» не предъявляло к теме проституции особого интереса. Однако, по словам вице-председателя «Национального объединения» Себастьена Шеню, Марин Ле Пен уже давно выступает за обеспечение безопасности секс-работниц.

В 2013 году, когда правительство социалистов продвигало закон о криминализации клиентов, Марин Ле Пен называла его «глупой идеей», которая только увеличит риски для проституированных женщин. Правда, в качестве решения проблемы предлагала «отправлять этих девушек обратно в страны их происхождения».

Дома терпимости, существовавшие во Франции с Наполеоновской эпохи, были закрыты в 1946 году. 70 лет спустя, в 2016 году, при президенте Олланде был принят закон, согласно которому клиенты, покупающие секс-услуги, караются штрафом до 1500 евро.

При этом проституция как таковая законом не запрещена, но действия вокруг нее попадают под статью французского УК о сутенерстве: будь-то аренда жилья, банковское обслуживание, найм сотрудников или транспортировка людей. Сутенерство карается семью годами заключения и 150 тысячами евро штрафа.