Шведский ученый: Россия искажает историю Финляндии, преследуя зловещую цель

В мире
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хельсинки украшен монументом маршалу Маннергейму, сражавшемуся с большевиками 3 раза.

Хельсинки украшен монументом маршалу Маннергейму, сражавшемуся с большевиками 3 раза.

Пропаганда подобного рода уже предшествовала вторжению в Украину.

Высшее политическое руководство России участвует в систематической кампании по искажению истории Финляндии и маркировке финнов как нацистов. Кампания началась еще в 2019 году, и в ней прослеживаются тревожные параллели с действиями России в отношении Украины. Это следует из недавно опубликованного доклада шведского исследователя Патрика Оксанена.

Согласно докладу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, пресс-секретарь МИД Мария Захарова и советник президента Владимира Путина Владимир Мединский координированно распространяют исторические фальсификации о Финляндии. Кампания значительно усилилась в этом году.

Особенно активным был август 2025 года, когда высокопоставленные российские политики сделали несколько заявлений в течение нескольких недель. Кампания усилилась после визита президента Александра Стубба в Белый дом.

– Согласно российским нарративам, Финляндия несет ответственность за крупные военные преступления и ”геноцид” в российской Карелии. Кроме того, ей приписывается давняя ”русофобия”, – пишет Оксанен в своем докладе.

В начале августа на памятнике финским солдатам в Карелии появилась символика Z, а в соцсетях памятник называли ”монументом финских нацистов”. На кладбище жертв сталинских репрессий в Сандармохе российские активисты сорвали памятное мероприятие, оскорбляя финских и шведских дипломатов.

19 августа министр иностранных дел Лавров в интервью российским государственным СМИ заявил, что Финляндия воевала на стороне нацистской Германии и что в 1944 году Финляндия подписала соглашение о ”вечном нейтралитете”, которое нарушила, вступив в НАТО.

В тот же день советник президента Владимира Путина Владимир Мединский выступил с еще более резким утверждением.

– Мединский утверждал, что Финляндия гордилась убийством женщин и детей в Ленинграде во время Второй мировой войны, – говорится в докладе.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова также активно участвовала в кампании. В августе она в своем сообщении связала Финляндию с нацизмом времен Второй мировой войны и позже назвала президента Стубба ”безответственным русофобом”.

С 1941 по 1944 год Финляндия действительно участвовала во Второй мировой войне на стороне Германии против Советского Союза. Этот период известен как Война-продолжение. При этом Финляндия официально не входила в состав стран ”оси” и не подписывала Тройственный пакт. Сотрудничество с Германией было во многом продиктовано стремлением вернуть территории, утраченные в ходе Зимней войны 1939–1940 годов.

Перед вторжением в Украину Россия применяла аналогичные методы информационного воздействия По мнению Оксанена, российская атака на историю Финляндии следует той же схеме, что и в случае с Украиной перед началом полномасштабной войны.

– Кампания влияния России против Финляндии следует аналогичным моделям, что и нарративы о ”нацистской” Украине и странах Балтии, – говорится в докладе.

Однако разница в том, что национальная идентичность Финляндии не ставится под сомнение так же, как украинская.

Согласно докладу, опубликованному Шведским агентством психологической защиты, цель России – подорвать репутацию Финляндии как в глазах россиян, так и на международном уровне. Кампания также может создать для России видимую правовую основу для будущих требований о компенсации или территориальных претензий.

В российской стратегии есть даже оруэлловские черты, считает исследователь Оксанен. В романе Джорджа Оруэлла ”1984” лозунгом правящей партии было ”кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее”.

Так Хельсинки мог бы реагировать на гибридные атаки

В отчете предлагаются различные способы противодействия российскому гибридному воздействию. Финляндии рекомендуется, как и другим северным и балтийским странам, быстро реагировать на наиболее распространенные лживые нарративы, опираясь на факты и делая это на разных языках.

На обвинения в геноциде следует отвечать юридическими аргументами. Для защиты исторического наследия можно использовать ресурсы ЮНЕСКО и ОБСЕ. Дипломатические заявления стоит координировать с другими странами.

Согласно отчету, наиболее эффективным ответом на агрессивную историческую политику России будет развитие системы образования, поддержка популярной культуры, научных исследований и просветительской работы среди населения.

#пропаганда #история #образование #Финляндия #дипломатия #дезинформация #гибридная война #Россия #политика
