Таллином совместно управляют националисты и центристы 1 194

В мире
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экономист Раудсепп решил наладить горожанам уют.

Экономист Раудсепп решил наладить горожанам уют.

Новый руководитель пообещал бассейн за 60 000 000 евро.

Новая столичная коалиция центристов и Isamaa провела уже два заседания и сделала первые шаги по формированию городского бюджета, проект которого планируется подготовить к концу января. По словам нового мэра города Пеэтера Раудсеппа, городские финансы сейчас находятся в хорошем состоянии, однако новые инвестиции планируется осуществлять осторожно.

"За последние десять лет потребности в инвестициях выросли почти в четыре раза – темп, который уже можно считать излишне высоким. Мы не стремимся существенно увеличивать долговую нагрузку города. Мы не хотим доводить городской бюджет и инвестиционный план до такого состояния, при котором кредитоспособность города оказалась бы заметно ограничена или под угрозой", – сказал мэр Таллинна.

Тем не менее новая коалиция планирует масштабные проекты. Одним из них является строительство бассейна олимпийских размеров в Ласнамяэ, стоимость которого может составить от 25 до 60 млн евро, в зависимости от выбранного проекта.

"Мы будем делать это вместе с частным сектором. Но в каком архитектурном проекте мы найдем самые удачные нюансы - именно над этим мы сейчас работаем. На это уйдет еще пару лет, но на бумаге мы хотим как можно скорее показать, каким будет это здание", – отметил вице-мэр Таллинна Тийт Терик (Центристская партия).

Еще один проект, который уже много лет не сходит с заголовков СМИ – это реконструкция Таллиннского горхолла.

"Это очень большой объект в городе, требует много финансов, ресурсов и хорошего плана, и если мы не займемся этим вопросом, то им займется время и погода. Мы должны быть быстрее их, пока здание не разрушилось", – сказал Терик.

Это первая зима, когда Таллинн взял на себя очистку всех городских тротуаров. По словам нового вице-мэра по коммунальному хозяйству Кристьяна Ярвана, он с нетерпением ждет первого снега.

"Конечно жду, когда можно будет дать это легендарное интервью, в котором сказать, что снег пошел очень неожиданно. Однако мы будем следить с интересом, насколько в первый год удастся справиться с этой задачей в полном объеме. Мы уже подготовили ручку и бумагу, чтобы учиться на своих ошибках", – сказал Ярван.

Избранный мэром Таллинна 55-летний экономист Пеэтер Раудсепп (Isamaa) подтвердил, что действительно был в Тартуском университете однокурсником крупного спонсора Isamaa Парвела Пруунсильда, однако у них не было никаких совместных предприятий или инвестиций.

Социал-демократ, бывший мэр и член городского собрания Евгений Осиновский спросил Раудсеппа на заседании, имел ли он в 90-е годы какие-либо деловые отношения с Парвелом Пруунсильдом, а также в чем они заключались, пишет ERR.

"Вы сказали, что вы были с этим лицом однокурсниками, что вполне понятно и не вызывает вопросов. Но некоторые журналисты шепчут, что у вас в 90-е были и более тесные деловые контакты с господином Пруунсильдом. Я предоставляю вам возможность ответить на этот вопрос", – сказал Осиновский.

Раудсепп ответил, что действительно был однокурсником Парвела Пруунсильда. Он пояснил, что на специальности "финансы и кредит" на факультете экономики Тартуского университета учились различные министры, включая министров финансов, премьер-министров, президентов Банка Эстонии и выдающихся бизнес-деятелей.

В Тарту Тынис Лукас из-за скандального стримера Криса Кярнера не вошел во фракцию Isamaa

"Я поступил в Тартуский университет в 1988 году. Если бы я сделал это годом позже, то вы спросили бы примерно так: "Господин Раудсепп, вы были однокурсником Андреса Суття и Тармо Юристо, что бы вы могли об этом рассказать?" У меня не было абсолютно никаких совместных предприятий с Парвелом Пруунсильдом. Никогда. Я не участвовал с ним ни в каких инвестициях или предпринимательской деятельности. Ни как совладелец, ни в каком-либо другом качестве. Мы были однокурсниками".

Социал-демократ Марис Сильд поинтересовалась, как относится только что вступивший в Isamaa Раудсепп к высказываниям своего однопартийца Криса Кярнера.

"Работа Таллиннского городского собрания началась гораздо более вежливо, чем в Тарту. Один примечательный депутат там – ваш однопартиец Крис Кярнер. Я – социал-демократ, а это означает, что именно меня Крис Кярнер призывал поставить к стенке. Этот призыв воодушевил кого-то из молодежи и, например, угрожали учителю, состоящему в Социал-демократической партии. Какова ваша этическая оценка этому и подходят ли такие высказывания Isamaa?" – спросила Сильд.

Раудсепп ответил, что не знает деталей происходящего в Тарту и контекста того или иного высказывания.

"Действительно ли все так, как выглядит, или иногда хочется думать, что, может быть, мы что-то неправильно поняли. Вам хотел бы сказать, что если вас поставят к стене, то я тоже приду и лично прикрою вас", – пообещал Раудсепп.

(1)
  • A
    Aleks
    13-го декабря

    Националисты Латвии́ и Эстонии-это большая разница . Одни работают на другую нацию,а эстонцы-на свою.

    2
    1

