В Китае испытывают дрон-авианосец, который сможет запускать 100 малых аппаратов 1 118

В мире
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Его вес сопоставим с боевым истребителем.

Его вес сопоставим с боевым истребителем.

Новый продукт призван также выполнять разного рода задачи гражданского назначения.

Тяжелый беспилотный летательный аппарат /БПЛА/ "Цзютянь", самостоятельно разработанный Китаем, совершил свой первый полет, сообщили в Китайской корпорации авиационной промышленности /AVIC/, отвечающей за данный проект.

Полет БПЛА, длина и размах крыла которого составляют 16,35 метра и 25 метров соответственно, прошел в уезде Пучэн города Вэйнань /про. Шэньси, Северо-Западный Китай/.

Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 16 тонн, а грузоподъемность - 6000 кг. Автономность - до 12 часов, а дальность полета - 7000 км.

Обладая мощной грузоподъемностью, высокой предельной высотой полета, широким диапазоном скоростей и возможностью короткого взлета и посадки, БПЛА призван выполнять разного рода задачи гражданского назначения.

БПЛА может быть использован для выполнения самых разных задач, включая точную доставку тяжелых грузов в отдаленные регионы, возобновление экстренной связи, оказание помощи при стихийных бедствиях, а также предоставление услуг в области географической съемки, оценки ситуации во время стихийных бедствий и поисках полезных ископаемых.

Дрон может перевозить до шести тонн и оснащен восемью точками подвески для управляемых бомб, ракет класса "воздух-воздух", противокорабельных ракет и беспилотников-камикадзе, которые атакуют цели после длительного барражирования.

Во внутреннем отсеке "Цзютянь" способен транспортировать более 100 малых дронов, запускаемых роями для подавления вражеской ПВО.

Название "Цзютянь" переводится как "девять небес" и означает чрезвычайно высокое небо.

#авиация #грузоперевозки #технологии #дроны #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • bt
    bory tschist
    14-го декабря

    "законодатели автомобильной моды" уже были, кажется, теперь появился вариант – "авиационной моды" с ... тем же финалом (как не было ничего совершенного у … "aвтомобильной моды" – так и по сей день HET! краденные технологии не пошли в прóк)

    0
    2

