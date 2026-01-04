Что такое Delta Force?

Основанное в 1977 году и имеющее штаб-квартиру в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, подразделение Delta Force является одним из самых элитных и засекреченных военных подразделений в мире.

Оно действует в составе Командования специальных операций армии США и подчиняется Объединенному командованию специальных операций (JSOC).

Оно также известно как 1-й оперативный отряд специального назначения «Дельта» (1st SFOD-D).

Его структура создана по образцу британского SAS (22-й полк специальной авиационной службы), который вдохновил основателя Delta, полковника Чарльза Беквита.

Учитывая серьезность и секретность работы, ходили слухи, что она носила различные названия, такие как Army Compartment Elements (ACE), Combat Applications Group (CAG) или Delta.

Основная миссия отряда «Дельта»

Подразделение специализируется на выполнении сложных и важных миссий и в первую очередь занимается контртеррористическими операциями, освобождением заложников, ликвидацией и захватом террористических угроз, а также специальной разведкой.

Подразделение также обучено личной охране высокопоставленных лиц и ведению нетрадиционных боевых действий, в его состав входят специалисты по снайперской стрельбе, ближнему бою, работе со взрывчатыми веществами и методам скрытого проникновения.

Они обучены проведению операций на самолетах, поездах, кораблях и транспортных средствах, что позволяет им вмешиваться и брать под контроль любую ситуацию в любой обстановке.

Структура Delta Force

Подразделение Delta Force разделено на четыре основных эскадрильи, каждая из которых состоит из трех подразделений: разведывательно-снайперского подразделения, занимающегося сбором разведывательной информации и снайперскими операциями, и двух подразделений прямого действия/штурма, специализирующихся на атаках на цели, рейдах и операциях высокого риска.

Операции отряда «Дельта»

Большинство операций, проводимых подразделением Delta Force, засекречены, и лишь немногие из них стали известны общественности.

Среди известных операций подразделения Delta Force можно отметить операцию «Prime Chance», «Охоту на Бен Ладена в 2001 году», авиаудар в Багдаде, освобождение заложников в Ираке, операцию «Gothic Serpent» в Сомали, операцию «Urgent Fury» на Гренаде и рейд на лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Кто может вступить в ряды Delta Force?

В отряд Delta Force набирают только самых способных и целеустремленных людей.

Как правило, в эту организацию набирают солдат из Сил специального назначения армии США (зеленые береты) и 75-го полка рейнджеров. Процесс отбора занимает от трех до четырех недель.

Поскольку процесс отбора чрезвычайно строгий, лишь очень небольшая часть кандидатов проходит отбор.

Физические испытания включают в себя ночной марш-бросок на 28 км с рюкзаком весом 15 кг или ночной марш-бросок на 40 км по пересеченной и крутой местности с рюкзаком весом 20 кг, а также тест на плавание в военной форме.

Также проводятся обширные психологические обследования и собеседования для оценки стрессоустойчивости и характера.

Люди, успешно сдавшие эти тесты, поступают на шестимесячный курс подготовки операторов (OTC), чтобы стать элитными специалистами, готовыми к выполнению самых опасных миссий в мире.