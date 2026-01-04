Baltijas balss logotype
Что из себя представляет Delta Force - «супер-пупер» подразделение, арестовавшее Мадуро?! 3 694

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Что из себя представляет Delta Force - «супер-пупер» подразделение, арестовавшее Мадуро?!

Как сообщает CBS News, операцию выполнило подразделение Delta Force, ведущее подразделение специальных операций вооруженных сил США.

Что такое Delta Force?

Основанное в 1977 году и имеющее штаб-квартиру в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, подразделение Delta Force является одним из самых элитных и засекреченных военных подразделений в мире.

Оно действует в составе Командования специальных операций армии США и подчиняется Объединенному командованию специальных операций (JSOC).

Оно также известно как 1-й оперативный отряд специального назначения «Дельта» (1st SFOD-D).

Его структура создана по образцу британского SAS (22-й полк специальной авиационной службы), который вдохновил основателя Delta, полковника Чарльза Беквита.

Учитывая серьезность и секретность работы, ходили слухи, что она носила различные названия, такие как Army Compartment Elements (ACE), Combat Applications Group (CAG) или Delta.

Основная миссия отряда «Дельта»

Подразделение специализируется на выполнении сложных и важных миссий и в первую очередь занимается контртеррористическими операциями, освобождением заложников, ликвидацией и захватом террористических угроз, а также специальной разведкой.

Подразделение также обучено личной охране высокопоставленных лиц и ведению нетрадиционных боевых действий, в его состав входят специалисты по снайперской стрельбе, ближнему бою, работе со взрывчатыми веществами и методам скрытого проникновения.

Они обучены проведению операций на самолетах, поездах, кораблях и транспортных средствах, что позволяет им вмешиваться и брать под контроль любую ситуацию в любой обстановке.

Структура Delta Force

Подразделение Delta Force разделено на четыре основных эскадрильи, каждая из которых состоит из трех подразделений: разведывательно-снайперского подразделения, занимающегося сбором разведывательной информации и снайперскими операциями, и двух подразделений прямого действия/штурма, специализирующихся на атаках на цели, рейдах и операциях высокого риска.

Операции отряда «Дельта»

Большинство операций, проводимых подразделением Delta Force, засекречены, и лишь немногие из них стали известны общественности.

Среди известных операций подразделения Delta Force можно отметить операцию «Prime Chance», «Охоту на Бен Ладена в 2001 году», авиаудар в Багдаде, освобождение заложников в Ираке, операцию «Gothic Serpent» в Сомали, операцию «Urgent Fury» на Гренаде и рейд на лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Кто может вступить в ряды Delta Force?

В отряд Delta Force набирают только самых способных и целеустремленных людей.

Как правило, в эту организацию набирают солдат из Сил специального назначения армии США (зеленые береты) и 75-го полка рейнджеров. Процесс отбора занимает от трех до четырех недель.

Поскольку процесс отбора чрезвычайно строгий, лишь очень небольшая часть кандидатов проходит отбор.

Физические испытания включают в себя ночной марш-бросок на 28 км с рюкзаком весом 15 кг или ночной марш-бросок на 40 км по пересеченной и крутой местности с рюкзаком весом 20 кг, а также тест на плавание в военной форме.

Также проводятся обширные психологические обследования и собеседования для оценки стрессоустойчивости и характера.

Люди, успешно сдавшие эти тесты, поступают на шестимесячный курс подготовки операторов (OTC), чтобы стать элитными специалистами, готовыми к выполнению самых опасных миссий в мире.

#разведка #безопасность #обучение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • lo gos
    lo gos
    5-го января

    Вся уникальность этого подразделения была в том, чтобы забрать уже связанного Мадуро и отвезти в Штаты. Они подлетели к главному входу и забрали без единого выстрела, потому что куплены были все.

    1
    0
  • A
    Aleks
    4-го января

    У этого отряда было множество провалов. Кстати,этому отряду пришлось ,(или посчастливилось)убраться из Газы,где они ,оказывается,тоже присутствовали .Уж по просьбе Нетаньяху или в США кто то решил прогнуться-не знаю. В одной из операций этой супер супер было сбито их три вертолета,Спецназовцев было убито и 50 ранено.Операция закончилась полным провалом.И было это,кажется,в Могадишо. Так что если бы не предатели в окружении Мадуро,то операция закончилась бы плачевно.😈👽

    9
    2
  • A
    Aleks
    Aleks
    4-го января

    У этого отряда было множество провалов. Кстати,этому отряду пришлось ,(или посчастливилось)убраться из Газы,где они ,оказывается,тоже присутствовали .Уж по просьбе Нетаньяху или в США кто то решил прогнуться-не знаю. В одной из операций этой супер супер было сбито их три вертолета,18 Спецназовцев было убито и 50 ранено.Операция закончилась полным провалом.

    5
    2
Читать все комментарии

