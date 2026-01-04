Baltijas balss logotype
Россия применила новую схему захвата городов и это сулит Украине серьезные проблемы - WP 0 1167

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
УНИАН
Изображение к статье: Россия применила новую схему захвата городов и это сулит Украине серьезные проблемы - WP

Россияне все активнее применяют опыт, приобретенный в боях за Покровск, к другим городам. Аналитик считает, что в перспективе это создаст для Украины значительные проблемы.

Российские войска применили новую схему захвата городов. Это можно увидеть на примере Покровска, который в настоящее время пытаются взять россияне.

Об этом в материале для The Washington Post написал ведущий аналитик Института по изучению войны (ISW) Жорж Баррос, анализируя ход боев за этот город. Он отметил, что несмотря на то, что оккупация Покровска принесет РФ незначительные тактические преимущества, кампания по захвату города показывает, что российские войска учатся и приспосабливаются.

"Если это не удастся прекратить, Украина может столкнуться с серьезными проблемами в ближайшей и среднесрочной перспективе", - подчеркнул автор статьи.

"Кремль преувеличивает важность захвата Покровска, чтобы представить продвижение России на поле боя как неизбежное. Это ощущение неизбежности разделяют и некоторые члены переговорной команды президента США Дональда Трампа", - отметил аналитик.

Он считает, что после оккупации Авдеевки, приоритетом для российского военного командования стал захват Покровска, несмотря на то, что за последние почти 2 года оккупанты продвинулись лишь на 40 км от Авдеевки до Покровска и за это наступление Россия заплатила высокую цену. Аналитик указал, что с начала наступления на Авдеевку в октябре 2023 года и до лета 2024 года российские войска потеряли в районе Покровска бронетехнику и танки в таком количестве, которое равно как минимум пяти дивизиям - более 1000 бронемашин и более 500 танков.

После этого россияне изменили тактику - отказались от механизированных штурмов и сделали ставку на инфильтрацию малых штурмовых групп. Такой подход позволил врагу продолжать наступление буквально пешком, хотя и с большими потерями. Так, в октябре 2025 года в районе Покровска войска РФ захватили всего около 30 кв км, но потеряли до 25 тыс. военных.

Баррос считает, что захват Покровска вряд ли станет прорывом для россиян, поскольку расположенные там силы не имеют возможности быстро продвигаться и захватывать территории. Кроме того, у оккупантов из-за больших потерь нет сил для масштабного прорыва.

Но при этом, как отметил Баррос, россияне показали новую оперативную схему захвата украинских городов: сначала с помощью дронов разрушаются логистические линии ВСУ, затем отправляются пехотные штурмовые и диверсионные группы.

"Способность России ослаблять позиции украинских защитников на поле боя ударами средней дальности является тревожным явлением", - считает аналитик.

Баррос отметил, что оборона хорошо укрепленных Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки будет значительно затруднена, если россияне смогут оставить Украину без железных дорог и автомагистралей, необходимых для снабжения этих опорных пунктов.

Баррос предупредил, что РФ уже пытается использовать опыт Покровска и привел пример, что в ноябре Украина перекрыла железнодорожное сообщение с Краматорском, вероятно, из-за угрозы со стороны российских дронов.

Читайте нас также:
#Украина #дипломатия #стратегия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

