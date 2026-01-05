В распоряжении полиции оказались номерные знаки автомобиля, на котором, вероятно, скрылись преступники, укравшие из банка Sparkasse в Гельзенкирхене до 100 млн евро. Это первая новая весомая улика в расследовании. Можно подумать, что полицаи не смотрели кино, в которых грабители первым делом меняют номера...

У полиции появилась первая зацепка в расследовании ограбления банка Sparkasse в Гельзенкирхене. Его расценивают как одно из самых крупных в истории Германии. Как сообщает агентство dpa в понедельник, 5 января, следователям удалось обнаружить номерные знаки, которые, судя по всему, принадлежали автомобилю преступников.

По информации журналистов, номерные знаки найдены в Дортмунде. Сейчас проводится проверка с целью установить, действительно ли они принадлежали грабителям.

Таблоид Bild пишет, что эти знаки были оставлены в мусорном контейнере у стоянки такси на вокзале Дортмунда. Об этом сообщил в полицию по телефону свидетель. Ранее полиция опубликовала фото автомобилей, на которых, предположительно, скрылись преступники. На этих изображениях были видны и номера машин.

Ограбление банка Sparkasse в Гельзенкирхене

Утром 29 декабря служба безопасности отделения Sparkasse в Гельзенкирхене обнаружила, что в хранилище банка взломано более 3200 ячеек с деньгами, золотом и драгоценностями. Преступники проникли в хранилище из прилегающей парковки, пробив стену. Как передает dpa со ссылкой на анонимные источники в службах безопасности, сумма ущерба оценивается в 100 млн евро.

Согласно показаниям свидетелей, вечером 28 декабря на лестнице многоуровневой парковки видели мужчин с большими сумками. Записи с камер наблюдения показали, что утром следующего дня с парковки выехал черный Audi RS 6, находящиеся внутри были в масках. Номерной знак автомобиля был ранее украден в Ганновере. В полиции действия грабителей признали "очень профессиональными".

29 и 30 декабря к зданию филиала банка приходили недовольные клиенты. Многие заявили, что их потери значительно превышают размер страховки. В Sparkasse указали, что каждый из сейфов был застрахован на сумму до 10 300 евро. Всего пострадали около 2700 человек.