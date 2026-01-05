Под уголовную ответственность теперь подпадают парикмахеры, которые бреют мужчинам бороды: за это им грозит тюремное заключение сроком до 15 месяцев, сообщает Daily Mail.

Хотя удаление бороды и ранее было запрещено законом «О пропаганде добродетели и предотвращении порока», до недавнего времени нарушение каралось лишь предупреждениями или кратковременными задержаниями. Теперь же мастеров передают в суд, а парикмахерские закрывают. Под давление попадают и клиенты: молодых мужчин с «западными» стрижками или выбритыми висками на улицах останавливают, унижают, допрашивают и избивают, иногда насильно состригая волосы.

Опасаясь репрессий, многие парикмахеры вынуждены прекращать работу или уходить в подполье, обслуживая клиентов на дому. Некоторые боятся обвинений в связях с прежними властями, что в нынешних условиях может обернуться серьезными последствиями.

На фоне запретов на внешний вид в стране усиливаются и другие репрессивные меры. По данным Верховного суда талибов, в 2025 году более тысячи человек подверглись публичной порке, также фиксировались случаи казней, включая побивание камнями и разрушение стен на осужденных.

В ряде провинций продолжаются рейды против «аморального поведения»: за прослушивание музыки людей задерживают, а музыкальные инструменты конфискуют и демонстративно сжигают. Сами жители Афганистана отмечают, что подобные меры не только лишают их базовых свобод, но и лишают источников дохода, загоняя все больше семей за грань бедности.