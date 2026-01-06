Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Британским производителям запретили днем рекламировать торты и мороженное 0 170

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Британским производителям запретили днем рекламировать торты и мороженное

В Великобритании в понедельник, 5 января, вступил в силу закон, запрещающий показывать рекламу нездоровой пищи (junk food) на телевидении до 21:00 и полностью в интернете, пишет The Guardian.

Таким способом британское правительство надеется преодолеть кризис детского ожирения.

Согласно новым правилам, под запрет рекламы попадают 13 категорий продуктов, преимущественно с высоким содержанием жира, сахара и соли.

Среди них – сладкие безалкогольные напитки, соленые снеки, кондитерские изделия, в частности шоколад и конфеты, мороженое, торты, сладкое печенье и батончики, выпечка типа круассанов и вафель, подслащенные йогурты, пицца, картофельные чипсы и другие.

Под запрет попали даже некоторые продукты, обычно воспринимаемые как здоровые: "сэндвичи любого вида" и "все продукты, преимущественно находящиеся в отделе завтраков", включая каши и мюсли.

Запрет не распространяется на рекламу бренда, если в нем не изображен конкретный продукт.

Читайте нас также:
#телевидение #сахар #Великобритания #реклама #маркетинг #ожирение #соль #здоровое питание #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей нефти - Трамп
Изображение к статье: Стармер: Великобритания надавит на Россию сильнее в 2026 году
Изображение к статье: Мерц заявил об угрозе энергетического и гуманитарного кризиса на Украине
Изображение к статье: Трамп назвал единственный подписанный лично Байденом документ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Загадочное явление природы должно было стать всесильным оружием. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Имя Раймонда Паулса зарегистрировано как товарный знак без его ведома
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Загадочное явление природы должно было стать всесильным оружием. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Имя Раймонда Паулса зарегистрировано как товарный знак без его ведома
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео