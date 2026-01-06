В Великобритании в понедельник, 5 января, вступил в силу закон, запрещающий показывать рекламу нездоровой пищи (junk food) на телевидении до 21:00 и полностью в интернете, пишет The Guardian.

Таким способом британское правительство надеется преодолеть кризис детского ожирения.

Согласно новым правилам, под запрет рекламы попадают 13 категорий продуктов, преимущественно с высоким содержанием жира, сахара и соли.

Среди них – сладкие безалкогольные напитки, соленые снеки, кондитерские изделия, в частности шоколад и конфеты, мороженое, торты, сладкое печенье и батончики, выпечка типа круассанов и вафель, подслащенные йогурты, пицца, картофельные чипсы и другие.

Под запрет попали даже некоторые продукты, обычно воспринимаемые как здоровые: "сэндвичи любого вида" и "все продукты, преимущественно находящиеся в отделе завтраков", включая каши и мюсли.

Запрет не распространяется на рекламу бренда, если в нем не изображен конкретный продукт.