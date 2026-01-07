Премьер-министр Инга Ругинене говорит, что высказывания российского оппозиционера Леонида Волкова об украинских военных и должностных лицах неприемлемы, и надеется (незаметный нажим на соответствующие оргнаы), что его вид на жительство в Литве будет аннулирован.

«По моему личному мнению, такие высказывания неприемлемы, и такой человек не должен оставаться в Литве», — заявила премьер журналистам в правительстве в среду.

«Высказывание Леонида Волкова (...) абсолютно неприемлемо. ДГБ (Департамент государственной безопасности - BNS) проводит расследование, и после этого расследования Департамент миграции даст свои оценки. Очень надеюсь, что расследование будет детальным, и мы в будущем сможем избежать как подобных высказываний, так и людей, которые позволяют себе такие высказывания», — уверяла Ругинене.

Агентство BNS сообщало, что Департамент миграции обратился в ДГБ за дополнительной консультацией относительно возможной угрозы национальной безопасности и с просьбой дать оценку появившимся в публичном пространстве высказываниям Волкова.

Возмущение части политиков и общественных деятелей вызвала обнародованная в понедельник беседа с проживающим в Литве Волковым, которую опубликовала Анна Тирон — бывшая сотрудница ФБК, позже присоединившаяся к воюющему в Украине Русскому добровольческому корпусу (РДК).

На распространившемся в интернете скриншоте видно, как оппозиционер радуется якобы произошедшему убийству Дениса Капустина — командира РДК, который во время вторжения Москвы в Украину совершал рейды на территорию России.

«Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлёвской пропаганды. Который со своим клоунским "корпусом" решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога (бывшего главы военной разведки Украины Кирилла — BNS) Буданова», — писал Волков.

«Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак (бывший глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак — BNS), сядет Подоляк (советник Зеленского Михаил Подоляк — BNS), сядет Буданов и всё прочее пропагандистское лицемерное ворьё. И тогда у Украины появится шанс победить. А пока она делает ставку на капустиных, ей ничего не светит», — утверждал он.

Волков, как бывший соратник одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального и сотрудник ФБК, имеет временный вид на жительство в Литве.

Законы предусматривают, что временный вид на жительство может быть аннулирован, если проживание иностранца в Литве представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью людей.

ДГБ указывает, что в рамках своей компетенции наблюдает и взвешивает все факторы риска и угрозы национальной безопасности.

При этом в ответе агентству BNS отмечается, что «подобную риторику враждебные Литве и Украине режимы могут использовать в своих пропагандистских целях».

В марте позапрошлого года на Волкова было совершено нападение в Вильнюсе, в автомобиле недалеко от его дома.

Нападавший разбил окно машины, распылил слезоточивый газ и начал избивать Волкова молотком для мяса. У него была сломана рука и повреждена нога.