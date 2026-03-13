Неделю пришлось ходить с пулей в спине - в больнице Страдиня «нет нужного специалиста» 10 6911

Наша Латвия
Дата публикации: 13.03.2026
Neatkarīgā
В начале марта были подстрелены две женщины — одна в лесу Ритабуллю, другая в Иманте.

Одной пуля попала в спину, другой — в ногу. Государственная полиция начала уголовные процессы.

Как сообщает lsm.lv, женщине с пулей в спине пришлось ходить целую неделю. Почему?

После выстрела она находилась в состоянии шока и даже отказалась ехать с медиками. Однако на следующее утро, когда боль не прошла, она вызвала скорую помощь.

Бригада доставила её в больницу Страдиня, где провели обследование и установили, что рядом с позвоночником находится инородное тело.

«Пришёл хирург и сказал, что у них нет такого специалиста и так далее. Сказал, чтобы я ехала домой. Мне выписали лечение и сказали, что месяц я должна находиться под наблюдением семейного врача», — рассказывает женщина.

Её семейный врач обеспокоился, что инородное тело крупное и находится близко к позвоночнику, поэтому оставлять его нельзя. Для пациентки это означало сильные мучительные боли. Получить комментарий больницы Страдиня не удалось.

На этой неделе женщину приняли в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, где в среду ей сделали операцию.

«Спасибо доктору Мауриньшу и его помощнику, которые успешно прооперировали меня и удалили инородное тело размером 2 сантиметра и 3 миллиметра», — подчеркнула женщина.

#медицина #преступность #скорая помощь #стрельба #хирургия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
