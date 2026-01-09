Baltijas balss logotype
Китай начал переоборудовать сухогрузы в авианосцы для БПЛА

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китай начал переоборудовать сухогрузы в авианосцы для БПЛА
ФОТО: pixabay

TWZ: Китай начал переоборудовать сухогрузы в авианосцы для БПЛА.

Китай начал переоборудовать сухогрузы в авианосцы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает издание The War Zone (TWZ).

Как пишет издание, Китай превратил среднее грузовое судно в импровизированный боевой корабль – носитель современных ударных беспилотников. На палубе судна установили модульную электромагнитную катапульту (EMALS), предназначенную для запуска дронов самолетного типа.

На фотографиях с верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае рядом с судном ранее также замечали небольшие боевые дроны с большим размахом крыльев, которые внешне напоминают так называемые «ведомые дроны» из серии Collaborative Combat Aircraft (CCA).

(2)
  • 9-го января

    что-то мне подсказывает что эра авианосцев уходит в прошлое

    5
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го января

    сухогрузы в авианосцы -- Китайцы вообще большие выдумщики! Это ведь додуматься надо, так легко решить насущную проблему!

    9
    1

