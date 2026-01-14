Украинские антикоррупционные органы подозревают лидера партии «Батькивщина» («Отчизна»), бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в попытке подкупа за голосования, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Украинские СМИ сообщают, что Тимошенко подозревают в попытке подкупа нескольких депутатов.

«Тимошенко предъявлены подозрения. Квалификация — часть 4 статьи 369 Уголовного кодекса», — заявила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

По данным источника интернет-издания «Украинская правда», обыск был проведён в офисе партии «Батькивщина» в Киеве.

По словам депутата парламента Алексея Гончаренко, Тимошенко якобы за деньги могла договариваться о переходе депутатов или неформальном присоединении к фракции партии «Батькивщина», и кто-то это записал и передал Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Тимошенко заявила, что в среду утром в офисе её партии завершились «срочные следственные действия», которые продолжались всю ночь.

«Они ничего не нашли, поэтому просто изъяли мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения», — написала Тимошенко на платформе Facebook.

СМИ сообщают, что обыск был проведён также и в помещении депутата фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.