Экс-премьера Украины Тимошенко подозревают в даче взятки (дополнено) 1 700

В мире
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экс-премьера Украины Тимошенко подозревают в даче взятки (дополнено)
ФОТО: пресс-фото

Украинские антикоррупционные органы подозревают лидера партии «Батькивщина» («Отчизна»), бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в попытке подкупа за голосования, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Украинские СМИ сообщают, что Тимошенко подозревают в попытке подкупа нескольких депутатов.

«Тимошенко предъявлены подозрения. Квалификация — часть 4 статьи 369 Уголовного кодекса», — заявила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины.

По данным источника интернет-издания «Украинская правда», обыск был проведён в офисе партии «Батькивщина» в Киеве.

По словам депутата парламента Алексея Гончаренко, Тимошенко якобы за деньги могла договариваться о переходе депутатов или неформальном присоединении к фракции партии «Батькивщина», и кто-то это записал и передал Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Тимошенко заявила, что в среду утром в офисе её партии завершились «срочные следственные действия», которые продолжались всю ночь.

«Они ничего не нашли, поэтому просто изъяли мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения», — написала Тимошенко на платформе Facebook.

СМИ сообщают, что обыск был проведён также и в помещении депутата фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

#Украина #коррупция #депутаты #взятки #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • АП
    Алексей Попович
    14-го января

    Свободу Юрию Деточкину 😁

    3
    2

